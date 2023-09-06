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فوز مشايخ الاوقاف على الداخلية ….الفراية كابتن فريق الداخلية والخلايلة مدرب الاوقاف

6 سبتمبر 2023
فوز مشايخ الاوقاف على الداخلية ….الفراية كابتن فريق الداخلية والخلايلة مدرب الاوقاف

 

وطنا اليوم –  عاد وزير الداخلية مازن الفراية بفريق وزارته بعد تأخره أمام فريق وزارة الاوقاف بثلاثة اهداف لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن البطولة التي تقيمها وزارة التربية والتعليم بمشاركة فرق عدد من الوزارات.

فريق الأوقاف تقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف لوزارة الداخلية، غير أن دخول الوزير أعطى فريقه شحنة معنوية لتنتهي المباراة بالتعادل بخمسة اهداف لكليهما.

مصادر قالت إن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة كان يتابع المباراة من المدرجات، وقام بإعطاء التعليمات للفريق خلال الشوطين.


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