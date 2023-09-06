وطنا اليوم – رد قائد منتخب هولندا فان دايك على تصريحات مدربه السابق في منتخب “الطواحين”، لويس فان غال والتي زعم فيها الأخير أن تتويج الأرجنتين بمونديال قطر كان محددا مسبقا مجاملة لليونيل ميسي.

وكان فان غال قد ظهر بالأمس عبر شبكة “NOS” الهولندية وتطرق إلى هذا الأمر بوضوح قائلا إن “شكل الأهداف التي سجلتها الأرجنتين في مونديال قطر 2022 وعدم تعرض لاعبيهم للعقوبات رغم التجاوزات يشير إلى ذلك”.

وتحدث فان دايك بدوره عبر نفس الشبكة حين سئل عن الأمر، مؤكدا أنه لا يتفق مع فان غال في تلك الوجهة من النظر.

وقال فان دايك: “يستطيع أن يقول ما يحلو له، لكنني غير مقتنع بما يقول ولا أستطيع أن أشاركه الرأي”.

وعندما سئل لاعب ليفربول عما إذا كانت المجموعة الحالية لمنتخب هولندا تتبنى نفس رأي فان غال؟ أجاب: “لا”.

وفي أدوار خروج المغلوب لمونديال قطر، لعبت الأرجنتين ضد هولندا في الدور ربع النهائي وتغلبت عليها بركلات الترجيح 4-3 بعد مباراة مثيرة بين المنتخبين انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وصاحب المباراة تبادل الاتهامات بين الجانبين أدت لاشتباك بين ميسي ومدرب منتخب هولندا حينها فان غال بعد أن قام النجم الأرجنتيني بوضع يديه على أذنيه ساخرا من تصريحات المدرب السابق لبرشلونة قبل المواجهة التي أنتقد فيها أداء لاعبي منتخب “التانغو”.

وقاد ميسي لاحقا بلاده للفوز باللقب العالمي في قطر على حساب فرنسا بتسجيله هدفين في النهائي قبل أن تنتهي المباراة بأربعة أهداف لاثنين بركلات الترجيح على ملعب لوسيل ويرفع رصيد الأرجنتين إلى ثلاثة ألقاب بعد كل من 1978 و1986.