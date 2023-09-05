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المنتخب الاردني لكرة السلة الى كأس العالم

5 سبتمبر 2023
المنتخب الاردني لكرة السلة الى كأس العالم

 

وطنا اليوم – حل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، في المركز 32 والأخير، وذلك مع ختام مشاركته بالنسخة الـ19 من نهائيات كأس العالم 2023 لكرة السلة، والمقامة بالفلبين واليابان وإندونيسيا (استضافة مشتركة) وتستمر حتى 10 من أيلول الحالي.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني صباح الأحد، إلى الصين لإقامة معسكر تدريبي في مدينة هانغجو يمتد أسبوعين، تأهبا للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية، والتي تقام بالفترة من 23 أيلول الحالي وتستمر حتى 8 من تشرين الأول المقبل. ويتوقع أن تشهد قائمة المنتخب الوطني بعض التغييرات، من خلال التحاق عدد من لاعبي القائمة الأولية بالبعثة الموجودة في الصين، منهم أشرف الهندي ومحمود الهزايمة ويوسف أبو وزنة وأمير عيد وفادي قرمش، بانتظار تحديد القرار الرسمي بالتشاور بين أعضاء الجهاز الفني وممثلي اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة. وتضم قائمة صقور الأردن في معسكر الصين، اللاعبين المشاركين بالمونديال وهم: أحمد الدويري ورونديه جيفرسون وسامي بزيع وفريدي ابراهيم وأمين أبو حواس ومالك كنعان وهاشم عباس ومحمد شاهر وأحمد الحمارشة وزين النجداوي وأحمد الحموري. وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين والفلبين وتايلند


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