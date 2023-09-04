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توريد 2817 طنا خضروات وفاكهة إلى سوق الجملة في عمان اليوم

4 سبتمبر 2023
توريد 2817 طنا خضروات وفاكهة إلى سوق الجملة في عمان اليوم

وطنا اليوم: بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2817 طنا، منها 1772 طن خضار، و897 طن فواكه، و147طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و37، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 10 و30، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 20 و35، والزهرة بين 25 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.


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