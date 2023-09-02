عمر الخطايبه يكتب: إسلوب الإدارة التقليدية في الجامعات.. هل يكفي لإخراجها من الأزمة؟

وطنا اليوم: بالعوده لتاريخ الجامعات في بلدنا ، اسس عدنان بدران بقدراته الخلاقه جامعه اليرموك وجامعه العلوم والتكنولوجيا – الجناح العلمي لجامعه اليرموك – ورفد الجامعات بكفاءات عالميه نادرة من كافه انحاء العالم ، حتى ان اغلب الاساتذة كانوا اجانب واغلب المواد تدرس باللغه الانجليزيه ، وكان خريجو عقود الثمانينات والتسعينيات مرغوبين ومطلوبين في مختلف بقاع الارض، الجامعات اليوم ترزح تحت مديونبه كبيره اسبابها كثييره ، واغلب الجامعات فقدت صلتها بالعالم الخارجي وخاصه الجامعات المرموقه، واسباب ذلك كثييرة؛ منها ضعف الإمكانات ومحاولة القيادات في الجامعات عقد اتفاقيات مع الجامعات المتقدمه من باب التفاخر امام الاعلام دون ان يكون هنالك استفادة حقيقية مع تلك الجامعات ومراكز البحث العالمية .

ان استبعاد الكثير من الكفاءات والقادرين على العمل في الجامعات وتغليب الواسطة والجهوية والعشائرية على الكفاءه في اغلب الجامعات ، كان سببا رئيسيا في هجرة الكفاءات ، وضعف المنافسه التي تؤدي الى الابداع، وقله قليله من يبدع في مجال عمله الاكاديمي والبحثي، وهؤلاء المبدعين يجدون فرصهم في كل العالم الا ببلدهم..! فبمجرد انهم وجدوا ضالتهم تركوا خلفهم كافه الاعباء التي لاترقى الى مستوى تفكيرهم .

ومن مشكلات العمل الاكاديمي التسابق على المراكز الاداريه وتغليب الواسطه والمحسوبيه وغيرها

اننا مطالبون اليوم كاصحاب قرار ان ننهض بالعمل الاكاديمي وخلق الابداع، وعكس ذلك هو ذو آثار سلبية على المجتمع والدولة ويؤدي الى خلل في بنيه الوظيفه في القطاع العام والقطاع الخاص بالاضافه الى خلل في بيئة الجامعه ذاتها، واعتراف العديد من الوزراء والمسؤولين بتأخرنا هو صورة واضحة على هذا الخلل.

اعاده النظر في في ممثلي الجامعات بالعالم الخارجي والتواصل مع مصادر التمويل القائم على البحث العلمي الجاد ، وخاصه مراكز الابحاث في الجامعات المتقدمه التي تحمل العمل البحثي عالميا ولا تحضى جامعات العالم الثالث الا بفتات الفتات.

إن التركيز على المجالات الاكثر طلبا في الوقت الحاضر كقضايا البيئه والذكاء الصناعي والامن السيبراني والمجالات الطبيه المتخصصه ، الهندسه المتقدمه والتواصل البناء مع المنظمات الدوليه ، والمجتمع المدني المنتج ، وايجاد مجالات ابداعيه قد يسهم في حل مشاكل الجامعات ويؤدي الى حل ازمه البطاله.

ان الدفع قدما بالجامعات ودعم تصنيفها سيسهم في رفع سويتها وقبولها لدى الغير وهي مصلحه حقيقيه للمجتمع والدوله والمحيط، وتبقى الإدارات التقليدية التي لا تساير التقدم العالمي، مصدر تأخر لجامعاتنا وتعليمنا العالي.