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صقور الاردن في مواجهة المكسيك

منذ ساعة واحدة
صقور الاردن في مواجهة المكسيك

 

وطنا اليوم –  يسعى منتخب الأردن إلى تحسين صورته وتحقيق فوز للذكرى على منافسه المكسيكي في المواجهة التي تجمعهما غداً السبت على صالة مول أوف آسيا آرينا في العاصمة الفلبينية مانيلا وذلك في ختام مشواره في كأس العالم لكرة السلة.

وتعتبر هذه المباراة الأخيرة لمنتخب الأردن بعدما خسر حظوظه في الذهاب بعيداً في المونديال أو المنافسة على بطاقة التأهل الأولمبي.

وتعتبر هذه المشاركة الأسوأ لمنتخب الأردن في المونديال، حيث لم يقدم الأداء المقنع ولم ينجح في الدخول بأجواء المنافسة وتلبية طموحات جماهيره رغم رحلة الإعداد الطويلة التي خضع لها طيلة الشهور الماضية.

وكان منتخب الأردن خسر في لقاءات المجموعة الثالثة أمام اليونان (92-71)، وأمام نيوزيلندا (95-87)، في مباراة احتكم فيها الطرفان لشوط إضافي، ثم خسر أمام أمريكا “110-62”.

وفي مباريات تحديد المراكز خسر منتخب الأردن الخميس أمام مصر 85-69.

ويأمل منتخب الأردن بتحقيق الفوز على المكسيك وتحسين صورته قبل مغادرة المونديال.

وعانى منتخب الأردن في المونديال من سوء في عملية توظيف اللاعبين واختيارهم وإدارة المباريات، فضلاً عن التسرع وغياب الجاهزية الذهنية لمعظم مبارياته مما عرضه لأربع خسائر متتالية.

ويتوقع أن يقوم وسام الصوص مدرب منتخب الأردن في التعامل بجدية مع مباراة المكسيك وعدم السماح للاعبيه بالاستهتار والتسرع وبما يضمن له تحقيق الفوز.

ويبرز من منتخب الأردن محمد شاهر وأحمد الدويري وفريدي ابراهيم وجيفرسون وسامي بزيع وأحمد الحمارشة ومالك كنعان.

من جهته فإن منتخب المكسيك حقق الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 108-100، ويطمح إلى مواصلة انتصاراته والمحافظة على حظوظه في التأهل للأولمبياد.


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