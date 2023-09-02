ليفربول يرفض 190 مليون دولار من الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

وطنا اليوم – رفض نادي ليفربول عرضا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني (حوالي 190 مليون دولار) مقابل انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هذا العرض للمهاجم المصري البالغ من العمر 31 عاما، متجاوزا عرضا سابقا قيمته 100 مليون إسترليني، ومضيفا إليه مميزات أخرى ترفع القيمة الإجمالية للعرض إلى 150 مليون إسترليني.

ومن جهته، لا يزال النادي الإنجليزي يصرّ على أن الفرعون العالمي ليس للبيع، وأن هذا هو قوله النهائي في هذا الصدد.