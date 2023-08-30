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الجمعة المقبلة.. “قطب” يؤكد جاهزية إتحاد الكراتية لاستضافة بطولة غرب آسيا في عمان

منذ ساعتين
الجمعة المقبلة.. “قطب” يؤكد جاهزية إتحاد الكراتية لاستضافة بطولة غرب آسيا في عمان

وطنا اليوم: أكد رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب جاهزية الاتحاد لاستضافة بطولة غرب آسيا التي تنطلق في عمان يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 8 منتخبات.

وقال قطب خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، في مجمع الملك حسين للأعمال بعمان، إن فوائد عديدة ستعود على منظومة اللعبة في الأردن جراء هذه الاستضافة التي يشارك بها نخبة من اللاعبين في منطقة غرب آسيا.

بدوره، اعرب رئيس اتحاد غرب آسيا للكراتيه الدكتور إبراهيم القناص عن شكره للاتحاد الأردني على استضافة البطولة، مؤكدا ثقة اتحاد غرب آسيا بقدرة الأردن على تنظيم مميز ورائع لهذه البطولة المهمة التي ستعود على المنتخبات المشاركة فيها بالنفع، سيما أنها تشكل مرحلة إعداد جيدة للمنتخبات للمشاركات الرسمية المقبلة قاريا وعالميا.

ويستضيف الاتحاد الأردني للكراتيه وبالتعاون مع جامعة البترا، بطولة غرب آسيا بمشاركة 8 دول هي الأردن، والسعودية والكويت والإمارات وسوريا وفلسطين واليمن والعراق ويمثلهم أكثر من 200 لاعب ولاعبة، وستقام المنافسات على يومي الجمعة والسبت المقبلين في الصالة الرياضية بالجامعة، وتشتمل البطولة على منافسات فئات الناشئين والشباب والكبار وتحت 21 عاما.

وسيقام على هامش البطولة دورتي حكام ومدربين آسيوية بإشراف مباشر من الاتحاد الآسيوي.


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