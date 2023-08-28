العطيات يعلن جاهزية الإتحاد الأردني للمبارزة لاستضافة بطولة كأس العالم لسلاحي “الإيبيه والفلوريه”

وطنا اليوم: أعلن رئيس الاتحاد الأردني للمبارزة الدكتور خالد العطيات عن جاهزية الاتحاد الفنية والإدارية المتعلقة باستضافة بطولة كأس آسيا للناشئين لسلاحي الإيبيه والفلوريه، خلال الفترة من 31 آب الحالي، ولغاية 5 أيلول المقبل، يعقبها مباشرة استضافة بطولة غرب آسيا لفئتي تحت 23 و20 سنة للأسلحة الثلاثة الفلوريه والإيبيه والسابر، وتستمر حتى 5 من الشهر المقبل.

وستشهد البطولتان مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول الآسيوية، والساعين إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من فرصهم في بلوغ منصات التتويج، خصوصا وأن أغلب منتخبات الدول المشاركة يتمتع لاعبوها بمستويات متقدمة.

وتأتي استضافة هاتين البطولتين والتي ستجري فعالياتهما في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن برامج الاتحاد الفنية الهادفة إلى رفع المستوى الفني لكافة اللاعبين واللاعبات، والسعي لتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى الإنجازات التي حققتها رياضة المبارزة الأردنية، وكان آخرها التتويج بـ 10 ميداليات ملونة في منافسات الدورة الرياضية العربية التي أقيمت في الجزائر اخيرا من بينها ميداليتان ذهبيتان، وثلاث ميداليات فضية، وخمس ميداليات برونزية، حيث عززت هذه الحصيلة من الميداليات التي حصلت عليها البعثة الأردنية والتي وصلت في نهاية الدورة إلى 64 ميدالية ملونة.

وأكد العطيات جاهزية الاتحاد لاستضافة هاتين البطولتين واخراجهما بالصورة المثالية، سواء من الناحية التنظيمية من خلال اللجان والكوادر العاملة، والتي أنجزت كافة المتطلبات والتحضيرات، خصوصا التي تتعلق بمكان إقامة المنافسات، وإقامة الوفود والحكام واللجان الفنية، أو من خلال الجاهزية الفنية لكافة المنتخبات الوطنية بعد أن خضعت طيلة الفترة الماضية إلى تدريبات مكثفة، وخوضها منافسات الدورة الرياضية العربية وتحصيل الإنجازات التي أكدت تطور هذه الرياضة واحقيتها في الفوز بالعديد من القاب البطولات المختلفة.

وقال العطيات إن الاتحاد يسعى لتوفير كافة فرص التطور أمام لاعبي المنتخبات الوطنية، ولعل استضافة البطولتين يؤكد على البرامج الناجحة التي تلعب دورا مهما وكبيرا في رفع المستوى الفني للاعبين، مضيفا أن الاتحاد ماض في تنفيذ كافة برامجه التي تصب في مصلحة اللاعبين والجهاز الفني، ومن الناحية الإدارية لم يتبق أمامنا سوى استقبال بقية الوفود المشاركة، ومن ثم بدء المنافسات ضمن البرامج الرسمية”.

ويخضع لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني حاليا إلى معسكر تدريبي مشترك مع منتخبات سلطنة عمان واليمن والكويت وأوزبكستان، حيث تقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية في صالة الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، إلى جانب اجراء اللقاءات الودية بين اللاعبين واللاعبات في مختلف الأسلحة، والهدف منها رفع الجاهزية الفنية قبيل الدخول في منافسات البطولة.

ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني المدربون بشار أبو عاصي ومحمود جندية (سلاح السابر)، والمدرب الأوزبكي ابرو (سلاح الفلوريه)، وعلي أبو زمع وحسان وأنس الكايد وحسان القنة (سلاح الإيبيه)، وعبد الكريم الشولي (المعد البدني)، وسعيد الكرمي (المعد الذهني).