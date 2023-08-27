وزيرا الأشغال والإسكان يبحثان العمل في مشاريع الأبنية المدرسية والخطط المستقبلية

وطنا اليوم: بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والتربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، واقع العمل في عدد من مشاريع الأبنية المدرسية والخطط المستقبلية في مجال المشاريع التربوية.

واستمع الوزيران إلى عرض قدمه المعنيون في وزارة الأشغال حول آخر الإجراءات والتطورات لواقع البنية التحتية والخطة المستقبلية لمشاريع الأبنية المدرسية.

ووجه الوزيران، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، بتنفيذ دراسة مالية وفنية لمقارنة التكلفة المالية للأبنية المدرسية المنمذجة (Precast) والأبنية المدرسية التقليدية.

واطلع الوزيران على الإجراءات المتعلقة بمشاريع عطاءات الدراسات وإعداد الوثائق للأبنية المدرسية المنوي طرحها للاستشاريين المصنفين والمؤهلين، والعطاءات التي جرى إنهاء دراستها، والمزمع طرحها في الفترة المقبلة.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تذليل المعيقات وتسريع الإنجاز في المدارس قيد التنفيذ، وعقد اجتماع أسبوعي ودوري بين المعنيين في الوزارتين ورفع التقارير اللازمة لضمان سرعة إنجاز هذه المشاريع ضمن التكلفة والمدة العقدية وتفعيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع المتأخرة.