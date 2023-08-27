بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزيرا الأشغال والإسكان يبحثان العمل في مشاريع الأبنية المدرسية والخطط المستقبلية

منذ 16 ثانية
وزيرا الأشغال والإسكان يبحثان العمل في مشاريع الأبنية المدرسية والخطط المستقبلية

وطنا اليوم: بحث وزيرا الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، والتربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، واقع العمل في عدد من مشاريع الأبنية المدرسية والخطط المستقبلية في مجال المشاريع التربوية.

واستمع الوزيران إلى عرض قدمه المعنيون في وزارة الأشغال حول آخر الإجراءات والتطورات لواقع البنية التحتية والخطة المستقبلية لمشاريع الأبنية المدرسية.

ووجه الوزيران، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، بتنفيذ دراسة مالية وفنية لمقارنة التكلفة المالية للأبنية المدرسية المنمذجة (Precast) والأبنية المدرسية التقليدية.

واطلع الوزيران على الإجراءات المتعلقة بمشاريع عطاءات الدراسات وإعداد الوثائق للأبنية المدرسية المنوي طرحها للاستشاريين المصنفين والمؤهلين، والعطاءات التي جرى إنهاء دراستها، والمزمع طرحها في الفترة المقبلة.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، أهمية تذليل المعيقات وتسريع الإنجاز في المدارس قيد التنفيذ، وعقد اجتماع أسبوعي ودوري بين المعنيين في الوزارتين ورفع التقارير اللازمة لضمان سرعة إنجاز هذه المشاريع ضمن التكلفة والمدة العقدية وتفعيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع المتأخرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:24

وزير الخارجية يشيد بالدعم الأميركي للأردن لرفد العملية التنموية

19:22

إجراءات استثنائية في غزة بعد تهديدات إسرائيلية باغتيال العاروري

19:17

قرارات مهمة لمجلس الوزراء – تفاصيل

19:08

تجارة عمان وامانة عمان الكبرى تبحثان تحديد اوقات دوام المحال التجارية

19:05

عذَّبته حتى الموت .. الحكم على قاتلة الطفل العراقي موسى

19:01

إقرار نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية

18:39

استحداث موقع امين عام ثالث لوزارة التربية

17:19

“الخلايلة” يؤكد أهمية المرحلة السياسية القادمة

17:14

“هندسة اليرموك” تطور خلطة خرسانية تمتص ضوء الشمس وتعكسه لمدة 8 ساعات

17:02

بلدية مادبا الكبرى تحصد الجائزة الثالثة للبلديات المتميزة ضمن الفئة الأولى

17:00

فاضل محمد الحمود يكتب: الإلتزام الملكي

16:56

برنامج التحديث الاقتصادي يظهر تقدم سير العمل في قطاع التعليم

وفيات
وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023عم النائب السابق شرف الهياجنة في ذمة اللهوفيات الجمعة 25-8-2023وفيات الخميس 24-8-2023