عودة اللاعب البارالمبي محمد طربش لمنافسات بطولة العالم لرفع الأثقال

وطنا اليوم: بدأ اللاعب الأردني البارالمبي محمد طربش عودته إلى المنافسات بشكل مثالي، على الرغم من عدم تمكنه من التتويج بالميداليات في منافسات وزن 65 كغم، ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية المقامة حاليا في دبيز.

وتستمر منافسات البطولة حتى 30 آب الحالي، والتي تعتبر إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس الوفد الأردني المشارك ببطولة العالم، أحمد حياصات، تمكن طربش الذي غاب عن المنافسة منذ إصابته في دورة الألعاب البارالمبية “طوكيو 2020” بكسر في ساعده الأيمن، من رفع 150 كغم في المحاولة الأولى وفي الثانية تمكن من رفع 170 كغم، ولم تنجح محاولته الثالثة حينما رفع 178 كغم، ليحتل المركز العاشر على سلم الترتيب.

وأضاف حياصات أن ما قدمه طربش يعد إنجازا كبيرا للاعب عائد من الإصابة ويبشر بعودة قريبة إلى منصات التتويج.

وعن مشاركة البطلة أسماء عيسى ضمن وزن 79 كغم، أشار حياصات أنها تمكنت من رفع 188 كغم في الرفعة الأولى وبعد محاولة ثانية لم تتكلل بالنجاح تمكنت من رفع 123 كغم في الرفعة الثالثة لتحتل المركز الخامس على سلم الترتيب.

وبين أن مشاركة أسماء عيسى تعدّ مثمرة كونها حققت مجموع نقاط مرتفع يعزز من فرصها بالتأهل إلى بارالمبيك باريس 2024.

وختم بالإشارة إلى أن المشاركة الأردنية ستتواصل غدا الأحد بمشاركة محمد الشنيطي في فئة الناشئين وزن 49 كغم، بالإضافة إلى مشاركة البطل البارالمبي المخضرم معتز الجنيدي ضمن منافسات وزن 97 كغم.