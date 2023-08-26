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تقلص توقعات الأسواق في بريطانيا

منذ ساعة واحدة
تقلص توقعات الأسواق في بريطانيا

وطنا اليوم: تقلصت توقعات الأسواق بشأن تجاوز أسعار الفائدة في المملكة المتحدة حدود 6 بالمائة، بعد أن كشفت عن بيانات تشير إلى تراجع إنتاج القطاع الخاص بأسوأ وتيرة منذ بداية عام 2021.

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، اليوم السبت، إن عائدات السندات الحكومية انخفضت مع تراجع توقعات المستثمرين حول زيادة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة، بعد أن خففوا من توقعاتهم لتكون بمقدار ربع نقطة فحسب في أيلول الماضي، لتصل معدلات الفائدة إلى 5.75 في المئة.

وأضافت الصحيفة أن تحول السوق جاء مدفوعاً ببيانات المسح التي أظهرت أن قطاع الخدمات المهيمن على الأسواق تعثر مع ارتفاع أسعار الفائدة ليسجل أسوأ أداء له منذ 31 شهراً، وغالباً ما تستخدم كلفة الاقتراض المرتفعة لتهدئة التضخم عن طريق ردع الشركات عن الاستثمار والتوظيف وامتصاص الطلب من الأسواق.


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