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بهذه التشكيلة يواجه النشامى النرويج

منذ 3 ساعات
بهذه التشكيلة يواجه النشامى النرويج

 

وطنا اليوم –  أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الحسين عموتا، قائمة اللاعبين الأولية استعدادا لمواجهتي النرويج وأذربيجان وديا في أيلول المقبل، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

وضمت القائمة 31 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، مالك شلبية، محمد العمواسي، عبدالله الزعبي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، يوسف أبو الجزر، مصطفى عيد، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، سليم عبيد، حجازي ماهر، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، محمد أبو رزق، محمود مرضي، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق “شرارة”، حمزة الدردور، علي علوان، ويزن النعيمات.

وحل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.


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