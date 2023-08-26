النجمين عبد العزيز العليوي وسعد ابو تايه يطربان الحاضرين بليلة فرح اردنية سعودية بمهرجان شبيب للثقافة والفنون

وطنا اليوم – لما شطاره

اشعل النجمين السعودي والأردني مساء امس الجمعة مسرح مهرجان شبيب بدورته 29 وقدما جلسة طربية اكثر من رائعة بحضور سيادة الشريفة بدور بنت عبد الإله آل ربيعان وبحضور النجم السوري نزار ابو حجر وعدد من الشعراء المبدعين والفنانين من الأردن والبلدان العربية الشقيقة بوجود وسائل إعلام المحلية وعربية .

وافتتح عبدالعزيز حفله في المهرجان بأغنية ” سر حبي فيك غامض ” يرافقه فيها العزف على العود والغناء الفنان الأردني سعد ابو تايه بإحساس عالي و بألحان شعبية سعودية وخليجية متداولة شرقياً ووسط تفاعل كبير من جمهور الحفل ومقدمين لهم ما ينتظروه من اغاني جميلة ونوّع النجمين وقدموا خلال حفلهما العديد من الألوان واللهجات منها العراقية بأغنية ” عشرين عام انقضت ” و غنوا ” الأماكن ” و” اما براوة ” والعديد من الأغاني التراثية الجميلة .

و شكر الفنان الأردني سعد ابو تايه رئيسة اللجنة العليا و مديرة مهرجان شبيب سيادة الشريفة بدور بنت عبد الاله على دعمها المتواصل له في بداية مسيرته الفنية ودعمها للفنان الأردني عموماً وإيصاله إلى أرجاء الوطن العربي كما شكر الفنان عبد العزيز العليوي على وجوده في بلده الثاني الأردن وحياه على تميزه خلال الجلسة الطربية ،

وعبّر النجم السعودي عن اعتزازه بمشاركته في مهرجان شبيب بدورته 29 واكد على محبته للشعب الأردني وشكر الفنان سعد ابو تايه على الجلسة الرائعة وشكر القائمين على مهرجان شبيب للثقافة والفنون واتاحة الفرصة له بأن يكون بينهم وعلى رأسهم سيادة الشريفة بدور بنت عبدالإله آل ربيعان .

وكُرم كل من النجمين السعودي والأردني على مسرح مهرجان شبيب من قبل سيادة الشريفة بدور بنت عبد الاله التي اثنت على تألقهما بكل محبة وفخر وشكرت الفنان السوري نزار ابو حجر على تواجده خلال امسيات مهرجان شبيب وشكرت الحاضرين ايضاً .

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كر ان امسيات مهرجان شبيب للثقافة والفنون للدورة ٢٩ كانت من تقديم الإعلامية الأردنية المتميزة لما شطاره .