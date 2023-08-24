بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

حصدوا الذهب.. فرسان الأمن العام يتصدرون بطولة كأس العالم لإلتقاط الأوتاد

منذ 3 ثواني
حصدوا الذهب.. فرسان الأمن العام يتصدرون بطولة كأس العالم لإلتقاط الأوتاد

وطنا اليوم: حصد فرسان فريق الأمن العام الميدالية الذهبية في فعالية الرمح ضمن بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد، والتي انطلقت منافساتها اليوم الخميس في مدينة جورج تاون في جنوب أفريقيا.

وتصدر الفريق، بحسب بيان لمديرية الأمن العام، ترتيب الفرق المشاركة في فعاليات اليوم الأول من البطولة بعد منافسة شديدة مع الفرق المشاركة من دول: جنوب أفريقيا، والسعودية، واليمن، ومصر، والهند، وباكستان، والنرويج، سلطنه عمان.

وتُوِّج فريق الأمن العام المكون من الفرسان، حسام الخزاعلة، وعبد الوهاب إبراهيم، واحمد فهد، وعمر سالم، وادحيم حسين، بذهبية الفرق في فعالية الرمح، بعد أداء ملفت، بينما احتل المركز الثاني الفريق السعودي، وجاء ثالثا فريق جمهوريه مصر العربية .

ويعتبر فريق الأمن العام الممثل الوحيد للأردن في هذه الرياضة، وقد تأهل الفريق لبطولة كأس العالم عقب فوزهم في التصفيات التي جرت في مدينه لاهور الباكستانية في شهر آذار الماضي .

وتشارك مديرية الأمن العام في البطولة بوفد يترأسه المقدم محمد القعقاع، ويضم في عضويته النقيب محمد الطراونة ، ومدرب الفريق النقيب رائد الدلابيح والفرسان: حسام الخزاعلة، وعبد الوهاب إبراهيم، وأحمد فهد، وعمر سالم، وأدحيم حسين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:46

الجامعة الأردنية تبحث آلية التعاون الأكاديمي مع الجامعات الماليزية

23:42

رئيس الأركان الأمريكية: الأردن من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في العالم

23:38

الفنادق الأردنية يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية الشركسية

23:36

الرئيس الروسي يعلن بدء التحقيقات في حادث تحطم الطائرة

22:32

رداً على بيان الـ 100 شخصية غنيم للعموش: مجرد سؤال غير برئ معاليك

21:53

كلاب يعتذر من العضايلة : كيف لي أن أتطاول على أول العشق وأنا القادم من مخيمات القهر إلى جنوب الفقر”

21:43

100 شخصية أردنية تطالب بمنع فتح الأبواب الأردنية للسياحة الدينية

20:51

العجارمة : 21 ألف طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية

20:42

العموش : شكاوى من الرفع المتواصل لرسوم المدارس الخاصة

20:36

الذكاء الاصطناعي: تحديات وفرص آفاق سياسية جديدة

20:34

انطلاق فعاليات مهرجان شبيب للثقافة والفنون

20:32

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً

وفيات
وفيات الخميس 24-8-2023وفيات الأربعاء 23-8-2023وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023