حصدوا الذهب.. فرسان الأمن العام يتصدرون بطولة كأس العالم لإلتقاط الأوتاد

وطنا اليوم: حصد فرسان فريق الأمن العام الميدالية الذهبية في فعالية الرمح ضمن بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد، والتي انطلقت منافساتها اليوم الخميس في مدينة جورج تاون في جنوب أفريقيا.

وتصدر الفريق، بحسب بيان لمديرية الأمن العام، ترتيب الفرق المشاركة في فعاليات اليوم الأول من البطولة بعد منافسة شديدة مع الفرق المشاركة من دول: جنوب أفريقيا، والسعودية، واليمن، ومصر، والهند، وباكستان، والنرويج، سلطنه عمان.

وتُوِّج فريق الأمن العام المكون من الفرسان، حسام الخزاعلة، وعبد الوهاب إبراهيم، واحمد فهد، وعمر سالم، وادحيم حسين، بذهبية الفرق في فعالية الرمح، بعد أداء ملفت، بينما احتل المركز الثاني الفريق السعودي، وجاء ثالثا فريق جمهوريه مصر العربية .

ويعتبر فريق الأمن العام الممثل الوحيد للأردن في هذه الرياضة، وقد تأهل الفريق لبطولة كأس العالم عقب فوزهم في التصفيات التي جرت في مدينه لاهور الباكستانية في شهر آذار الماضي .

وتشارك مديرية الأمن العام في البطولة بوفد يترأسه المقدم محمد القعقاع، ويضم في عضويته النقيب محمد الطراونة ، ومدرب الفريق النقيب رائد الدلابيح والفرسان: حسام الخزاعلة، وعبد الوهاب إبراهيم، وأحمد فهد، وعمر سالم، وأدحيم حسين.