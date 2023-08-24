الحزب المدني الديموقراطي يعقد ندوة حوارية مع طلاب جامعة البلقاء التطبيقية

وطنا اليوم: عقد الحزب المدني الديمقراطي الأردني اليوم بدعوة من مجموعة من طلاب جامعة البلقاء التطبيقية ندوة حوارية مفتوحة بعنوان: “الطلاب وقانون الأحزاب”، حيث تحدث عضو القيادة المؤقتة وعضو لجنة تحديث المنظومة السياسية المهندس عدنان السواعير على ضرورة مشاركة الشباب والشابات في صنع القرار من خلال مشاركتهم بالأحزاب ووضح للشباب والشابات انهم في حال انتسابهم للأحزاب لا يمكن لاحد ان يتعرض لهم بسبب انتسابهم للأحزاب وان من يتعرض لمضايقات او مسائلات يمكنه ان يلجىء للمحاكم المختصة ومقاضتهم وفقاً للقانون وأن مشاركتهم في صنع القرار تتمثل في عملهم ضمن لجان العمل في الحزب وعملهم الواضح والجلي، كما اشاد بالتنظيم لهذا الحدث الشبابي المميز في رحاب جامعة البلقاء التطبيقية – السلط.

واضافة معالي الدكتورة لينا شبيب عضوة لجنة القيادة المؤقتة ان ضرورة تثقيف الشباب والشابات سياسياً وتمكينهم من الوصل الى مرحلة واسعة من الثقيف والوعي السياسي والوصول لمرحلة كبيرة من التأثير الايجابي على أقرانهم بالمشاركة السياسية مما يكون له صدى واسع في سير العملية الانتخابية وسير عمل الاحزاب.

كل الشكر لجامعة البلقاء التطبيقية لحفاوة الضيافة والشكر الخاص للدكتور علي الحياصات منسق لجنة البلقاء في الحزب المدني الديمقراطي الاردني.