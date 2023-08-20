من هي المرأة المرشحة لقيادة منتخب إنجلترا للرجال

وطنا اليوم:يجهّز الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بمستقبل منصب المدير الفني لمنتخب “الأسود الثلاثة” الذي يشغله حالياً غاريث ساوثغيت.

المرأة المرشحة لقيادة منتخب إنجلترا للرجال

وأكدت صحيفة mundodeportivo الإسبانية أن الاتحاد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع الهولندية سارينا ويغمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات لتتولى منصب المدير الفني لفريق الرجال بعد انتهاء عقد ساوثغيت، وذلك في صيف عام 2024، أي بعد منافسات كأس أوروبا (يورو 2024) المزمع إقامتها في ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي حال تمت هذه الخطوة التاريخية ستصبح ويغمان التي ترتبط بعقد مع سيدات إنجلترا حتى عام 2025، أول امرأة في تاريخ كرة القدم تتولى منصب المدير الفني لمنتخب وطني للرجال.

وتستعد ويغمان حالياً لقيادة منتخب إنجلترا في المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات والمقررة يوم الأحد 20 أغسطس/آب 2023 وذلك ضد المنتخب الإسباني عند الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.

وسبق للهولندية ويغمان أن قادت منتخب بلادها للتتويج بكأس أمم أوروبا للسيدات عام 2017 وهو إنجاز كررته مع سيدات إنجلترا في البطولة الماضية التي أقيمت على الملاعب الإنجليزية عام 2022، لتصبح أول مدربة تفوز باللقب الأوروبي مع منتخبين مختلفين.

خليفة ساوثغيت

بدوره، أكد مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه وفي حالة مغادرة ساوثغيت سيعمل المسؤولون على اختيار أفضل مدرب لهذه الوظيفة بغض النظر عما إذا كان رجلاً أو امرأة.

وقال بولينغهام: “بالنسبة لي يجب أن يكون من يتولى تدريب منتخب إنجلترا هو الأفضل، وسارينا تقوم بعملها بشكل رائع، ونأمل أن تستمر على هذا المنوال لفترة طويلة، أعتقد أنها تفعل ما تريده في كرة القدم”.

وأضاف: “إذا قررت في وقت ما في المستقبل أنها تريد العمل في كرة القدم الرجالية فهذا سيكون أمراً ممتعاً لكن في النهاية فإن القرار يعود لها”.

وتولت ويغمان المولودة في مدينة لاهاي تدريب منتخب إنجلترا للسيدات في أغسطس/آب 2020، لكنها قررت تسلم وظيفتها بعد انتهاء منافسات كرة القدم النسائية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تأجلت لعام واحد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقادت ويغمان البالغة من العمر 53 عاماً، منتخب هولندا في مونديال السيدات عام 2019 لكنها خسرت النهائي أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة صفر-2.

يُذكر أن ويغمان فازت بجائزة أفضل مدربة في العالم لعام 2022 “the best” وذلك في الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في العاصمة الفرنسية باريس يوم 27 فبراير/شباط 2023 بعد قيادتها منتخب إنجلترا للسيدات للتتويج بكأس أوروبا الماضية