غدا.. ختام منافسات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما في مدينة الحسين للشباب

وطنا اليوم: تختتم غدا الأحد منافسات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاماً التي يستضيفها الاتحاد الأردني للمصارعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

ومع ختام منافسات اليوم الخامس من البطولة، تصدرت الهند جدول ترتيب الميداليات برصيد 12 ميدالية من بينها 4 ذهبيات وفضيتان و6 ميداليات برونزية، تليها إيران برصيد 7 ميداليات من بينها 4 ذهبيات وفضيتان، وبرونزية واحدة.

وتابع وزير الشباب الدكتور محمد سلامة النابلسي، جانبا من منافسات اليوم الخامس من البطولة التي تخللها إقامة الأدوار التمهيدية للمصارعة الرومانية “رجال” للأوزان 55، و63، و77، و87، و130 كيلوغراما، إضافةً إلى نهائيات أوزان المصارعة الحرة للسيدات للأوزان: 53 ، و57، و62، و65، و72 كيلوغراما.

ونالت الهندية أنتيم ذهبية وزن 53 كغم، والأوكرانية ماريا يفريموفا الميدالية الفضية، والصينية لي يانغ والأذرية غولتاكن شيرينوفا الميدالية البرونزية.

وضمن منافسات وزن 75 كغم، فازت الأوكرانية ألينا فيليبوفيتش، بالميدالية الذهبية، واليابانية ايشكا بالفضية، والهندية رينا والمجرية جيردا تريك بالبرونزية.

ونالت اللاعبة الهندية سافيتا، ذهبية وزن 62 كغم، والفنزويلية أستريد باولا الميدالية الفضية، واليابانية ساساكي والمكسيكية ميلاني جيمينيز الميدالية البرونزية.

وضمن منافسات وزن 65 كغم، فازت المجرية انيكو اليكيس بالميدالية الذهبية، والهندية أنتيم بالفضية، والرومانية ماريا ماجدالينا وكسينيا من فريق اللاعبين المحايدين بالبرونزية.

وفازت اللاعبة الأميركية أميت إيلور، بذهبية وزن 72 كغم والتركية سيرت بالفضية، واليابانية يوكا فوجيكورا والهندية هارشيتا بالبرونزية.