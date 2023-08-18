علاء مبارك يعلق على هزيمة حفيد السيسي أمام بطل الكويت

وطنا اليوم:أثارت هزيمة عمر محمود حفيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام اللاعب الكويتي أحمد البذالي في نهائي البطولة العربية لأندية الجودو التي أقيمت في العلمين، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قرار الحكم تكرار محاولات الرميات في المباراة التي حصل فيها أحمد البذالي على المركز الأول. وشكك كثيرون في مدى حيادية الحكم المصري في هذه المنافسة.

لاعب الجودود البريطاني، مارتن شوتبولت، قال لترندينغ: “إن اللاعب الكويتي سجل 6 نقاط على الأقل، بعضها نقاط إيبون كاملة، وكان من المفترض إنهاء المباراة وإعلان فوز أحمد البذالي”

وعلق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تداول فيديو هزيمة حفيد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في البطولة العربية للجودو وحصوله على المركز الثاني.

وقال علاء مبارك: “للأسف استغل البعض بطولة رياضية اشترك فيها أولاد صغار منهم حفيد أحد المسؤولين، تعجبت من تناول البعض الموضوع بالتريقة والسخرية، فمهما كانت الأسباب وتحت أي ظرف ما كان يجب أن نجعل من ولد صغير يمارس لعبة ولا ذنب له في أي شيء مادة للسخرية والتريقة فقط لوجود خلافات سياسية سقطة كبيرة و أسلوب رخيص”.

وكانت نتائج منافسات وزن تحت 50 كغم في بطولة العلمين العربية للجودو قد أسفرت عن تحقيق اللاعب أحمد البيالي بطل الكويت المركز الأول بعد هزيمته للاعب عمر محمود عبد الفتاح السيسي.

وحصل حفيد الرئيس المصري على المركز الثاني، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائي حطاب البذالي من الكويت ونديم مروان من جيبوتي.

وانطلقت الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين 2023، والتي تستمر حتى 18 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، في ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات في مصر.

من جانبه، كشف مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو أن بطولة العلمين تشهد مشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وستشهد منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وعلى هامش أعمال البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين 2023، عقد مسؤولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعا تنفيذيا شهد مناقشة العديد من الأمور الهامة على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة