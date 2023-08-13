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مدير الأمن العام يلتقي المشاركين ببطولة كأس العالم للمصارعة تحت 20 عاما

منذ 38 ثانية
مدير الأمن العام يلتقي المشاركين ببطولة كأس العالم للمصارعة تحت 20 عاما

وطنا اليوم: أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، أن استضافة المملكة للمنافسات والبطولات الرياضية الدولية تعكس مكانة الأردن، وثقة العالم بقدرته على تنظيم مثل هذه الفعاليات في أجواء حضارية آمنة.

كما أكّد اللواء المعايطة خلال لقائه المشاركين بتأمين الحماية لبطولة كأس العالم للمصارعة في صالة الأميرة سمية في مدينة الحسين الرياضية للشباب والتي ستحتضن فعاليات البطولة وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات و القادة والمديرين المعنيين بالواجب ، على أهمية الاستمرار بتأمين البطولات والمنافسات الرياضية الدولية بمهنية وحرفية، ومن أهمها بطولة العالم للمصارعة الرومانية والحرة تحت 20 عاماً ولكلا الجنسين، والتي ستستضيفها المملكة خلال المدّة القادمة.

ووجه اللواء المعايطة إلى تسخير الإمكانيات الإدارية واللوجيستية والفنية المتاحة كافة، وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحاد الأردني للمصارعة، لضمان توفير الأمن للفرق والجماهير والبعثات الرياضية والإعلاميين المشاركين، وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في مثل هذه المنافسات الدولية المهمة.

وبيّن اللواء المعايطة أن نجاح استضافة هذا الحدث العالمي هو مسؤولية مشتركة للمؤسسات كافة، مؤكداً على السمعة الكبيرة التي اكتسبتها مديرية الأمن العام وخبراتها المتراكمة ونجاحها في تأمين الفعاليات الرياضية الوطنية والدولية.

وكان الاتحاد الدولي للمصارعة قرر منح الأردن شرف استضافة بطولة العالم تحت سن 20 عاماً للمصارعة الرومانية والحرة ولكلا الجنسين، والمتوقع أن تشهد مشاركة دولية واسعة خلال المدّة من 14 إلى 20 آب من الشهر الجاري .


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