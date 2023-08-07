الوحدات امام تحدي الانسحاب من دوري ابطال اسيا والسبب (دبور)

وطنا اليوم – تحولت احتمالية انسحاب فريق الوحدات أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، إلى قضية رأي عام ، من خلال المواجهة المرتقبة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للشك بوجود شبهة تطبيع مع كيان الاحتلال.

في حين دخلت إدارة النادي في مرحلة حاسمة لتحديد موقفها من الانسحاب او المشاركة في ملحق بطولة دوري ابطال اسيا من خلال اجتمناع يعقد اليوم الاثنين لبيان موقف الادارة من المشاركة او الانسحاب .

وعلى ذات السياق يتواصل الرفض الجماهيري لنادي الوحدات الأردني مشاركة فريقهم في مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام فريق الأهلي الإماراتي، لوجود شبهة تطبيع مع الاحتلال.

وفي التفاصيل، طالبت روابط المشجعين “مجموعة وحداتي” و”ألتراس الوحدات”، إدارة النادي، بالامتناع عن لعب المباراة؛ بسبب وجود اللاعب مؤنس دبور الذي سبق أن مثّل منتخب الاحتلال في صفوف الفريق المنافس (الأهلي الإماراتي)، مما اعتبروه جزءاً من دعم المشاريع التطبيعية التي تهدف إلى “دمج الاحتلال من خلال المحافل الرياضية”.

وأضافت في بيان سبق وأن نشرته مؤخراً أن خوض النادي الإماراتي مباراة ودية مؤخراً مع نادي (عيروني طبريا) الإسرائيلي، تعزز من مطالبها بعدم مشاركة الفريق في المباراة المقررة يوم 15 آب/أغسطس الحالي”.

وكان الوحدات الأردني ألغى مشاركته في بطولة العين الدولية لكرة الطائرة في يوليو/تموز 2022 رفضاً للتطبيع، بعد توقيع النادي الإماراتي مع نادي “مكابي حيفا” مذكرة تفاهم في شباط/فبراير 2021.

وفي حال الانسحاب من المباراة، فإن الوحدات سيواجه عقوبات من الاتحاد الآسيوي، وهو ما أكده أبو زيد غيث الخبير بالقوانين والتعليمات الآسيوية في منشور على “فيسبوك”، الخميس، إذ أكد أن عقوبة رفض المشاركة في الملحق الآسيوي ستكون الإيقاف عن المشاركات الآسيوية لمدة موسمين وخسارة الأردن لمقعد الملحق (مقعد كأس الاتحاد الآسيوي) في هذه النسخة فقط (ولا يتم تعويض الوحدات بأي ناد آخر) وهنالك غرامة 20 ألف دولار.