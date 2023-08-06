بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الجهني: قانون الجرائم الإلكترونية سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي وكلاب يطالب بوجهة نظر متماسكة

6 أغسطس 2023
الجهني: قانون الجرائم الإلكترونية سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي وكلاب يطالب بوجهة نظر متماسكة

 

وطنا اليوم – قال الناشط الإسلامي خالد الجهني، إن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب سيقود البلد إلى انفجار اجتماعي إذا طبق بصيغته الحالية.

وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة “رؤيا”، أن القانون جاء بعدم توافق وطني وضرب بعرض الحائط جميع الآراء التي جاءت من قبل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني. مؤكدا أن الحكومة خبأت مشروع القانون عن الشارع الأردني ومجلس النواب و”سلقت” القانون في الغرف المغلقة.

وأشار إلى أن كل الأفعال التي جرمها القانون الجديد مجرمة في قانون العقوبات والمطبوعات والمطبوعات والنشر ولا جديد فيه.

من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب، أنه تم مناقشة القانون وعرضته الحكومة على المؤسسات المعنية من خلال حوار وطني، متسائلا من فوض من بأن يتحدث باسم الشعب الأردني؟

ولفت إلى أنه مع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحد من الانفلات و التطاول والإساءات التي تحدث عبر تلك المنصات، مبينا أنه سيعيد الاعتبار للحوار السياسي والفكري والاختلاف الصحي بين أبناء الشعب الأردني.

وطالب كلاب بمن يعارض القانون بتقديم وجهة نظر متماسكة، وإقناع الشارع بأن القانون يحد من حرية الرأي والتعبير.

وأيد تغليظ العقوبات المنصوص في مواد القانون، لأن الرشاد السياسي غاب عن مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تعبيره.

جاء ذلك بعد أن صادق مجلس الأعيان، الأحد، على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما عدله مجلس الأعيان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:41

هل يتجه “الإسلامي” الى مقاطعة 2024… والسبب “الإلكترونية”

06:27

أطلقوا مشروع «ابتعاث» وطني

06:22

#الوحدات امام تحدي الانسحاب من دوري ابطال اسيا والسبب (دبور)

06:16

غارة اسرائيلية على محيط دمشق

21:54

الأوراق المالية تسجل أسهم الزيادة لشركة توزيع الكهرباء

21:50

إنطلاق فعاليات المعسكر التشاركي ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

21:44

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء الوضع في جامو وكشمير

21:40

وزير التجارة المصري يؤكد أهمية الشراكة الصناعية التكاملية مع الأردن والبحرين والإمارات

21:36

“القلم الثقافي” ينظم أمسية للحديث عن الكاتب غسان كنفاني والرسام ناجي العلي

21:31

“الحسن للشباب” يختتم فعاليات المخيم التدريبي للذكور لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا

21:25

رئيس الوزراء المصري يصل عمان للمشاركة في اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا بين البلدين

20:50

وائل جسّار وجوزيف عطية ووليد توفيق في الأردن ضمن مهرجان الفحيص الحادي والثلاثين

وفيات
وفيات الأحد 6-8-2023وفاة والدة فراس أبو الغنم محافظ الكركوفاة الفنان الأردني فهد الهواديوفيات الخميس 3-8-2023وفيات الأربعاء 2-08-2023