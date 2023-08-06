اللجنة الأولمبية تعلن البعثة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

وطنا اليوم: أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية عن البعثة المشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة المقبلة من 23 أيلول إلى 8 تشرين الأول المقبل.

وتترأس سمو الأميرة سارة بنت فيصل البعثة الأردنية في دورة (هانغتشو 2022)، وتتكون من 89 لاعبا ولاعبة يُمثلون 16 رياضة.

وتضم قائمة الرياضات المشاركة: السباحة والقوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والمبارزة والجولف والجمباز والجوجيتسو والكراتيه والألعاب الإلكترونية والرماية والتايكواندو والترايثلون ورفع الأثقال.

من جانبها، أشادت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا نظمي السعيد، بالجهود التي تبذلها منتخباتنا الوطنية المشاركة في الألعاب الآسيوية بالتحضيرات المكثفة والسعي الجاد من أجل تمثيل الأردن بأفضل صورة ممكنة وتحقيق النتائج المتقدمة والتي تعكس تطور الرياضة الأردنية.

وقالت السعيد إن الدورة -المؤجلة منذ عام- تحظى باهتمام كبير من اللجنة الأولمبية الأردنية؛ فهي تعد واحدة من أكبر الدورات الرياضية، من حيث أعداد المشاركين وقوة المنافسة، إلى جانب كونها بوابة للتأهل إلى أولمبياد باريس العام المقبل في عدد من الرياضات.

وأضافت السعيد أن الدورة من أقوى وأهم الدورات الرياضية؛ مما يُضاعف المسؤولية على المنتخبات الوطنية من أجل الظهور بالأداء الذي يليق بها، مؤكدة تطلع اللجنة لتحقيق الإنجاز والتفوق.

يذكر أن الأردن بدأ مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية منذ نسخة سول عام 1986، ومنذ تلك النسخة، شارك الأردن في 8 نسخ، وتمكن من تحقيق 45 ميدالية من بينها 5 ميداليات ذهبية و16 ميدالية فضية و24 ميدالية برونزية.