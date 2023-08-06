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نادي الجزيرة مصدوم : هكذا مشهد .. من المسؤول

6 أغسطس 2023
نادي الجزيرة مصدوم : هكذا مشهد .. من المسؤول

وطنا اليوم:عبر نادي الجزيرة عن صدمته من انهيار سياج ملعب كان من المزمع أن يستضيف مباراة في منافسات دوري الفئات العمرية لفرق المحترفين.
وبحسب منشور للنادي عبر موقع الفيسبوك فإن المباراة كانت ستعقد بين فريقي الجزيرة والعربي.
وتاليا ما نشره نادي الجزيرة عبر موقع الفيسبوك:
تم تأجيــــــل المباراة بعد …..
هذا المشهد …. أيها المسؤول !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الصور توثق صور ملعب سيستضيف مباراة دوري فئات عمرية (محترفين) ما بين الجزيرة والعربي ستقام اليوم ….!!!!
سياج منهار على المرمى مرافق صحية بعيدة عن الملعب وغير آمنه ومغلقة ولم تفتح أمام فريق قادم من عمان بعد رحلة بأجواء حارة لأكثر من ساعتين ….!!!!
هكذا مشهد موثق بالصور …. من المسؤول ؟؟؟؟؟؟
ومراقب المباراة قررّ تأجيل المباراة …..


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