الأمير فيصل بن الحسين يرعى حفل تكريم المنتخبات الوطنية لكرة السلة

وطنا اليوم: رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، مساء الخميس الماضي، حفل تكريم المنتخبات الوطنية لكرة السلة والذي أقامه الاتحاد الأردني لكرة السلة.

وحضر الحفل سمو الأميرة آية بنت فيصل ،عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، ووزير الشباب “محمد سلامة” فارس النابلسي، والدكتور ساري حمدان نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية والأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا نظمي السعيد.

ووفق خبر صادر اليوم السبت عن اللجنة الأولمبية، شهد الحفل تكريم المنتخبات الوطنية على الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة وتكريم الجهات الداعمة للاتحاد الأردني لكرة السلة وإطلاق أغنية خاصة بالمنتخبات الوطنية.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال يستعد للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الفلبين وإندونيسيا واليابان خلال الفترة من 25 آب الحالي إلى 10 الشهر المقبل.