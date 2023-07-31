بين عبيدات والدعجة الفيصلي حاضر في نقاش صباحي على مجموعة (جروب) وطنا اليوم

وطنا اليوم – في نقاش صباحي على مجموعة (جروب) وطنا اليوم حول الرياضة دار حوار بين الدكتور هايل ودعان الدعجة والدكتور ذوقان عبيدات، حيث قال عبيدات في نقاشه:

في الرياضة- وبالمناسبة- ما عندناش رياضة، أنكروا وجود المشكلة ونسبوها إلى فئة مندسّة! من يتابع مقالة الأخ عبد الهادي المجالي في رده على رئيس سابق للوحدات كيف استحضر الملك وولي العهد والمرحوم والعلم والوطن ، وحدد من هم كبار البلد !وصدام حسين وحزب البعث، بينما المشكلة لا علاقة لها بهذه المصطلحات ، المطلوب في الرياضة أن نواجه مشاكلنا ولا ننكرها لصالح

مسؤول!

هل يعقل أن نكتب لننال ابتسامة مسؤول أو خيراته؟

فيما رد الدعجة على عبيدات في نقاشه قائلاً عندما استحضر ذلك فلانه يتحدث عن الفيصلي .. بوصفه معلما وطنيا .. مثل اثار جرش والمدرج الروماني والبترا وجبال عمان .. الفيصلي قصة عشق وطن (..)

واضاف من الصعب تتخيل الرياضة الاردنية بدون الفيصلي (.. ) مثل لما تقول برشلونة ومدريد باسبانيا .. ومانشستر يونايتد والسيتي وليفربول ببريطانيا .. مثل باريس جيرمان في فرنسا .. وبايرن ميونخ في المانيا وميلان والانتر في ايطاليا .. مثل البرازيل والارجنتين والمانيا وايطاليا وفرنسا وهولندا في العالم .. اكثر الناس في عالمنا اليوم عشقهم وحبهم وعرفهم بسبب الرياضة (.. )

واضاف الدعجة ليس بسبب التاريخ والجغرافيا والسياسة .. الفيصلي مثلهم .. نادي اردني عريق .. قلعة كؤوس .. يا ريتك يا دكتور كنت تسمع كيف المعلقين خاصة في بعض دول الخليج كيف كانوا يتغزلوا بالفيصلي .. كيف كانوا يستعرضوا اثناء التعليق مدنا الاردنية ويبدوا اعجابهم فيها .. ويتحدثوا عن معالمنا التاريخية والسياحية .. وصروحنا الطبية والعلمية ويروج لها .. دعاية مجانية .. شفت قديش الفيصلي إله بصمة بتاريخ بلدنا يا دكتور .. شفت كيف جعل من مسيرته صفحة في كتاب الوطن .. لما بدك تقرأه او تتصفحه .. لازم تتوقف عند هذه الصفحة .. شفت كيف يتم توظيف الفيصلي .. للتعريف بالوطن وانجازاته وصروحه ومعالمه ..