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هذه اسباب إستقالة ابو عابد من #الفيصلي وهكذا سيتم اعادة النظر في تعاقدات اللاعبين

منذ ساعتين
هذه اسباب إستقالة ابو عابد من #الفيصلي وهكذا سيتم اعادة النظر في تعاقدات اللاعبين

 

وطنا اليوم – اكد عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي فراس حياصات، إن الإدارة حاولت إقناع الكابتن جمال أبو عابد العدول عن استقالته التي تقدم بها إلى أمانة السر في النادي ولكنه لم يستجب وأصر على تقديمها.

وقال حياصات لبرنامج نبض البلد ، الأحد، إن أسباب خاصة دفعته لتقديم الاستقالة، وليس خسارة الفيصلي أمام الوحدات في ذهاب وإياب كأس السوبر، مبينا أن مجلس الإدارة قرر قبول الاستقالة وتعيين المدرب الوطني حسونة الشيخ لقيادة دفة الفريق تمهيدا لجلب إدارة فنية جديدة.

وسيتم إعادة النظر في ملف التعاقدات وخاصة المحترفين الأجانب، مشيرا إلى أنه لن يطرأ أي تغيير على مركز حراسة المرمى في الفريق.

وختم حياصات حديثه برسالة شكر للكابتن أبو عابد الذي قدم الكثير سواء وهو لاعب أو ومدير فني.

جاء ذلك بعد أن قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي قبول استقالة المدير للفريق الكابتن جمال أبو عابد، بعد الاستقالة التي تقدم بها السبت.

وقرر مجلس ادارة النادي خلال اجتماع خاص له، أن يقود الكابتن حسونة الشيخ تدريبات الفريق لحين تعيين جهاز فني جديد.

وتقدمت إدارة النادي الفيصلي بجزيل الشكر والعرفان للكابتن جمال أبو عابد على العطاء المبذول خلال الفترة السابقة

 


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