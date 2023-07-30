تعديلات مجلس الاعيان التي جرت على قانون الجرائم الإلكترونية

وطنا اليوم – اقر مجلس الاعيان قانون الجرائم الالكترونية مع اجراء تعديلات منحت القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معا.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات قال الأحد “أهم ما توصلنا إليه هو تفريد العقوبة بالنسبة للمواد الهامة وهي 15، 16، 17 وأصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات فقط دون ازدواجية العقوبة وهي الحبس والغرامة معا، وهذا تخفيف”.

ووفق المراسل؛ فقد خفضت قانونية الأعيان الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم اغتيال الشخصية بحيث أصبح الحد الأدنى للغرامة 5 آلاف، والحد الأعلى 20 ألفا بعد أن كانت من 25 حدا أدنى، و50 ألفا حدا أعلى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم ، وترأس جانباً منها رئيس مجلس الأعيان بالنيابة سمير الرفاعي، وبحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، وكل من أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، وزير العدل أحمد زيادات، وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية أنس الحلاحلة، بالإضافة إلى نقيب الصحفيين راكان السعايدة وعدد من أعضاء المجلس ، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود ، ونهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان ، وعدد من القانونيين والإعلاميين والخبراء.

وكانت اللجنة خلال الاجتماع قد ناقشت مختلف مواد القانون، واستمعت إلى مختلف الآراء ووجهات النظر حولها