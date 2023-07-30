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مساد: التعليم في الأردن منذ العام الذهبي 2007 بـ”انحدار” شديد وبدران يتحدث عن تأليف المناهج

منذ ساعة واحدة
مساد: التعليم في الأردن منذ العام الذهبي 2007 بـ”انحدار” شديد وبدران يتحدث عن تأليف المناهج

وطنا اليوم – قال الدكتور محمود مساد رئيس المركز الوطني لتطوير المناهج سابقا بان خريج التوجيهي في الأردن يعادل مستوى الصف الثامن وهذا يعني أن الفجوة التعليمية 4 سنوات.

واضاف ان 52% من الطلبة بالصف الأول الى الرابع في الأردن لديهم فقر التعلم.

واكد مساد بان التعليم في الأردن منذ العام الذهبي 2007 ب”انحدار” شديد.

وقال عضو المركز الوطني لتطوير المناهج د. ابراهيم بدران. : عندما أصبح تأليف المناهج بيد خبراء الأردن سارت الأمور بشكل اعتيادي، والضجة التي أثُيرت حول تأليف شركة أجنبية لمادتي الرياضيات والعلوم للمنهاج كان فيها نوع من التضخيم.

وأضاف بدران أن دور الوزارة بهذه الحالة يكون بإدارة العملية التعليمية، وتحقيق الشروط التي تكفل أن يكون تحصيل الطلبة في المستوى الجيد، بدلا من الانشغال في التعليم والمناهج وتأليفها وعدد من الأمور الأخرى.
وأشار بدران إلى أن الترتيب الذي وضع أن يكون تأليف مادتي الرياضيات والعلوم كاملة للشركة الأجنبية “لم يكن موفقاً”؛ لأن هناك كفاءات أردنية قادرة على تأليف الكتب واللحاق بكل جديد في المواد العلمية بكل كفاءة.
وأضاف أنه عندما أصبح التأليف بيد خبراء الأردن؛ سارت الأمور بشكل اعتيادي، مشيراً إلى أن بعض الضجة التي أثُيرت حول تأليف شركة أجنبية لمادتي الرياضيات والعلوم للمنهاج كان فيها نوع من التضخيم أكثر من اللازم؛ لأن مادة الرياضيات هي الرياضيات في كل مكان، ولكن البعض تخوف أكثر من اللزوم، مبيناً أن البعض تخوف بأن تكون البداية في الرياضيات والعلوم الطبيعية ثم تلحقه الإنسانيات.

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