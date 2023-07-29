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“إربد” تنظم معسكر لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

منذ ساعة واحدة
“إربد” تنظم معسكر لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

وطنا اليوم: نظمت مديرية شباب محافظة اربد، في قاعة مركز شباب وشابات غرب اربد اليوم السبت، معسكرا بعنوان “تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية”، بمشاركة 23 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية 18 الى 30 عاماً.

ويهدف المعسكر، إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة الحزبية وتعريف المشاركين بقانوني الانتخاب والأحزاب، وأهمية المشاركة السياسية.

وتحدث من قسم التدريب والتمكين في الهيئة المستقلة للانتخاب، زياد شكري، عن قانوني الانتخاب والأحزاب، وأهميتهما في رفع نسبة المشاركة السياسية، وإشراك وتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية والحزبية.

وأشار إلى أهمية العمل الحزبي في فرز نخب سياسية قادرة على تطبيق برامجها، سواء السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بما يخدم المصلحة العامة، تجسيدا للرؤى الملكية السامية في تطوير العمل السياسي.


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