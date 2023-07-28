بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

قبل مواجهة الوحدات … من الفيصلي لجماهيره

منذ 24 ثانية
قبل مواجهة الوحدات … من الفيصلي لجماهيره

 

وطنا اليوم – يتقابل الوحدات والفيصلي اليوم في كاس السوبر واصدر الفيصلي بيانا قال

اصدرت إدارة النادي الفيصلي مساء اليوم بيانا نشرته على موقع النادي بالفيسبوك، أكد أن كرة القدم رسالة محبة واحترام تسمو على حسابات الفوز والخسارة.
كما واكد اعتزازه وتقديره بكافة أركان اللعبة، مطالبا جماهير النادي بالتشجيع المثالي في مباراة الإياب من بطولة كأس السوبر أمام فريق الوحدات المقررة يوم غد الجمعة.
وفيما نص بيان النادي الفيصلي.
يؤكد مجلس إدارة النادي الفيصلي برئاسة  المهندس نضال الحديد أن مؤسسة الفيصلي بمسيرتها الطويلة ورسالتها الوطنية، شكلت وستبقى نبراساً وركيزة أساسية لعملنا وتطلعاتنا التي تمثل قيمنا الأردنية الأصيلة و يعكس الصورة الإيجابية والجميلة لبلدنا الحبيب.
وطالما آمنا بالفيصلي بأن كرة القدم رسالة محبة واحترام وتسمو على حسابات الفوز والخسارة وتمثل بعناوينها الرئيسية قيم التنافس الشريف والمحبة والأخلاق الرياضية واحترام الآخر.
وإذ نؤكد على اعتزازنا وتقديرنا لكافة أركان اللعبة ممثلة بالاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو  الأمير علي بن الحسين حفظه الله، ومثمنين الجهود الجبارة لأجهزتنا الأمنية وتعاطيها الإحترافي ورفيع المستوى مع كافة المناسبات الرياضية.
واليوم ومعنا الكثير من عشاق كرة القدم داخل المملكة وخارجها ننتظر بشغف لقاء إياب كأس السوبر الذي يجمعنا غداً بالأشقاء في نادي الوحدات،  نراهن على وعي جماهيرنا الوفية سياج النادي والداعم الأول لنا وللاعبينا، من خلال التشجيع المثالي لشعار الفيصلي ولاعبيه، بما يعكس الصورة  الجميلة عن مدرجنا الأزرق.
حفظ الله الأردن الغالي ومليكنا المفدى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:49

البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادتي ISO 14001 وISO 45001

23:36

مديرية الأمن العام تنشر صور التأمينات في مهرجان جرش

22:54

المصري في جاهة خطوبة: لا أريد أن أطيل عليكم بالحديث في الجاهة حتى لا يصدر مني خطأ ويتم محاكمتنا على القانون الجديد

22:35

لقاء وزير خارجية لبنان الاسبق الذي اثار فضول المخابرات الاردنية

22:27

مديرية شباب الكرك تطلق معسكر تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

22:01

حدث في مدرسة الخنساء !!

21:50

ختام فعاليات معسكر الذكاء الاصطناعي والروبوت في بيت إربد

21:43

الصحة العالمية: التهديدات الصحية تتفاقم بسرعة مع استمرار النزاع في السودان

20:45

إصابة شخصين بعيارين طائشين بعجلون والزرقاء

20:37

دافعوا عن حريتكم…شعار مسيرة الجمعة ضد قانون تكميم الأفواه

20:34

منصات الأردن تعلن: الشعب سيعود لـ النميمة الوجاهية و لغة الصم والبكم

20:19

الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

وفيات
وفيات الخميس 27-7-2023وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023