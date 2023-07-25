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الديموقراطي الاجتماعي يوجه نداء عاجل الى مجلس النواب
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عاجل – قانونية النواب تقرّ مشروع الجرائم الإلكترونية مع اجراء بعض التعديلات بتخفيض الغرامات 20%
25 يوليو 2023
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24 ساعة
14:41
جانبيك يكتب والعدوان ينقل
14:40
شخص يطلق النار على عمال مزرعة في الرمثا
14:25
تثبيت محددات لسجائر إلكترونية تتعلق بالبطارية وعدد السحبات
14:20
ذوقان عبيدات وأربعة أيام في مدرسة!!
14:12
جنود يحاصرون الرئيس داخل القصر الرئاسي في النيجر
14:07
حريق ضخم في البحر يلتهم آلاف السيارات القادمة لمصر من ألمانيا
14:01
ما بعرف شو عملت .. لبناني يقتل زوجته في أثناء نومها
13:56
إنشاء غرفة صناعية موحدة واعتماد شهادات المطابقة بين الأردن والعراق
13:54
بعد 4 عقود من الحكم.. رئيس وزراء كمبوديا يسلم السلطة لنجله
13:12
الديموقراطي الاجتماعي يوجه نداء عاجل الى مجلس النواب
13:06
وزير التربية يجيب على سؤال طرح في نقاش على مجموعة وطنا اليوم
12:49
5,4 % تراجع قيمة الفاتورة النفطية في 5 شهور
وفيات
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منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن