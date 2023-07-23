غرفة تجارة الأردن ودائرة الجمارك يتفقان على تشكيل لجنة عليا مشتركة لبحث احتياجات القطاع التجاري

وطنا اليوم: اتفقت غرفة تجارة الأردن ودائرة الجمارك، على تشكيل لجنة عليا مشتركة لبحث احتياجات القطاع التجاري، ولجان فرعية أخرى لتفعيل مجلس الجانبين بهدف تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات.

وأكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، خلال لقاء تنسيقي مع دائرة الجمارك، أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات للتجار، مشيداً بجهود الدائرة في تنفيذ سياسة الباب المفتوح وتقديم المشاريع التطويرية التي تسهم في تسهيل التجارة وحركة انسيابها.

وأكد مدير عام الجمارك، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، استعداد الدائرة للتعاون الدائم مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، واستمرار تطوير الإجراءات وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لمتلقي الخدمات عبر حوسبة الإجراءات وفق أحدث الممارسات العالمية.

وبحسب بيان اليوم الأحد، بحث الطرفان جملة من القضايا والاستفسارات التي تخص القطاع التجاري، وأبرز التحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتجارة الطرود البريدية، والقيمة والنافذة الوطنية والتخليص المسبق والقائمة الذهبية وإجراءات المعاينة والاستهداف والتخمين والتعهدات الجمركية المفتوحة، وآلية إصدار شهادات بدل فاقد.