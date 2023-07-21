برفيسور في الكيمياء لوطنا اليوم : امتحان الكيمياء لا يتناسب مع الطلبة لا كماً ولا نوعاً

وطنا اليوم – قال أ.د صلحي الشحاتيت عالم الكيمياء في جامعة مؤتة تعليقاً على الجدل الذي اثاره امتحان الكيمياء لطلبة الثانوية العامة ، بان لا يتناسب لا نوعا ولا كما مع الطلبة .

وقال الشحاتيت في حديثه لوطنا اليوم امتحان الكيمياء كما جاء بنسخته الاخيرة لا يتناسب لا نوعاً ولا كمًا مع طلبة الثانوية العامة بالاردن. يجب ان لا ننسى بان الاردن ليست فقط عمان وعمان الغربية تحديدا وبعض مدارسها. ما حصل للان في امتحانات الثانوية العامة ككل وليس فقط الكيمياء بحاجة لوقفة جادة من القائمين على التعليم العام ببلدنا ولا بد ان نعترف بوجود خلل وخلل كبير للأسف.

وكانت مجموعة وطنا اليوم قد ناقشت امتحان الكيمياء لطلبة التوجيهي بمشاركة عدد من التربويين والمتخصصين .