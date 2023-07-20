إحتفال السفارة المصرية بالأردن بثورة 23 يوليو العيد ال 71

وطنا اليوم – في حفل كبير أقامته السفارة المصرية في الأردن في مقر السفارة يوم أمس ــ الموافق 19 يوليو 2023 ـــ حضره رئيس مجلس الأعيان أحمد الصفدي والدكتور إبراهيم الجازي وزير الدولة لشؤون مجلس رئاسة الوزراء ونخبة من أكادميون وسفراء وشيوخ ووجهاء ورجال دين ، إحتفالاً بالذكري الــ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة عل الشعب المصري والشعوب العربية والإفريقية.

وبهذة المناسبة ألقى سعادة السفير “محمد سمير” السفير المصري المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية كلمة قال فيها ــ نحتفل أليوم بذكرى غالية على قلوب المصريين والعرب ألا وهي الذكرى الــ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، الثورة التي أسست الجمهورية الأولى لمصر والتي دعت للحرية والكرامة والمساواة والإستقلال.إن ثورة 23 يوليو إمتدت أثارها وألهمت الشعوب لرفع رايات الحرية والإستقلال في مصر وكافة الدول العربية والإفريقية.

وقد أثبتت الأيام نيل أهدافها ومازالت تنبض في جسد الأمة إلى أن تجددت من خلال إنتفاضة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 إنطلاقاً إلي الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية طموحات أبناء الشعب المصري لحاضر مزدهر تشرق فيه شمس التنمية في ظل الأمن والأمان .

وأشاد سعادة السفير “محمد سمير” بالعلاقات المصرية الأردنية ووصفها بالتاريخية الأصيلة والتي تعززها التوجيهات الحكيمة للقيادتين مما جعلها ترتقي للعلاقات الإستيراتيجية وأصبحت مثال يحتذى به لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين القادة والدول والشعوب.

وأشار سعادته الى إستضافة العاصمة عمان للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة للدورة الــ 31 برئاسة رؤساء وزراء البلدين ، والتي تجسد سمو العلاقات الخاصة التي تربط مصر والأردن وتمثل آلية فعالة للتنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي نهاية كلمته وجه السفير المصري الشكر للمملكة الأردنية والدور الذي تقوم به كل الجهات على الإهتمام والرعاية التي يحظى يها الموطنون المصريون العاملون في الأردن في ضوء التوجيهات الملكية الكريمة من جانب جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

وفي نهاية الحفل شكر سعادته الضيوف الكرام على الحضور ومشاركتهم الحفل ودعا الحاضرين لتناول المأكولات الشعبية المصرية.