أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن أبو آلاء

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، عن رصد مكافأة مالية ضخمة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد موقع أو تشخيص هاشم فنيان رحيمي السراجي، المعروف بـ “أبو آلاء الولائي”، وهو الأمين العام لكتائب “سيد الشهداء” العراقية المدعومة من إيران.

تهم بالإرهاب واستهداف المدنيين

وأوضحت الخارجية، في منشور عبر حساباتها الرسمية، أن السراجي يقود منظومة تصنفها واشنطن “إرهابية”، مسؤولة عن قتل مدنيين عراقيين وشن هجمات متكررة على المنشآت الدبلوماسية والقواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا.

وتضمن العرض الأميركي حافزا إضافيا يتمثل في إمكانية منح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة للمتعاونين.

السراجي والمشهد السياسي العراقي

ويشكل هذا الإجراء ضغطا كبيرا على بغداد، نظيرا لكون السراجي أحد قادة تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

وتأتي هذه الملاحقة في ظل استمرار استهداف السفارة الأميركية في بغداد والحقول النفطية التي تديرها شركات أجنبية.

تداعيات الحرب الأميركية “الإسرائيلية” على إيران

ويعيش العراق منذ أكثر من 40 يوما على وقع تداعيات الحرب المباشرة بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى؛ حيث تعرضت مقار الحشد الشعبي لغارات جوية عنيفة، فيما ردت الفصائل باستهداف المصالح الأميركية.

وقد صعدت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على الحكومة العراقية من خلال تعليق شحنات النقد وتجميد تمويل برامج أمنية، لإجبارها على كبح جماح الفصائل الموالية لإيران.