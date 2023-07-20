بيان (أمام جلالة الملك؛ عامين يغاث فيهما الناس) ابرز مطالبه حل الحكومة الحالية

وطنا اليوم – اصدرت مجموعة من الشخصيات بيانا حمل العنوان أمام جلالة الملك؛ عامين يغاث فيهما الناس !

طالبت فيه شخصيات وطنية عدة مطالب ابرزها حل مجلس الوزراء الحالي وجاء في البيان :

تقدم عدد من أعضاء منتدى النهضة ودعم الانتاج بخطة عمل حكومية لعامين أمام جلالة الملك، وذلك بمحاولة لإنعاش إقتصادنا الوطني وإنقاذ وحماية المجتمع والشباب والأجيال القادمة من الفقر والبطالة وتبعاتها، ويرفعونها لجلالته عبر السلطة الرابعة، وتاليا مختصر بنود الخطة:

حل مجلس النواب الحالي وتأخير الإنتخابات إلى شتاء عام ٢٠٢٥

حل مجلس الوزراء الحالي

تشكيل حكومة رشيقة وذات خبرة لعامين قادمين وحتى صيف ٢٠٢٥، وتحمل ملفات محددة نجملها تاليا، وذلك إضافة لتسيير وإستمرار العمل بمشاريع وخطط الوزارات القائمة،،،

– تمويل وطرح عطاءات الناقل الوطني للمياه ومحطة التحلية في العقبة، وإختيار الطاقة الأنسب، لكي لا نعطش…

البدء بمشروع المدينة الجديدة كشركة مساهمة وطنية عامة لجذب رؤوس الأموال وإنعاش إقتصادنا… تتملك أراضي المدينة وتعلن مخططها الشمولي، ووفقا لنموذج تقدم به المنتدى سابقا أمام جلالته…

تطبيق الخطة التنموية التنفيذية لشركة تطوير وادي عربة والتي رفعت لمجلس الوزراء عام ٢٠١٧، مشاريع زراعية، مشاريع صناعية، مشاريع طاقة، مشاريع سياحية وخدمية، ومشاريع تطوير أراضي…

– تبني خطة تنموية واقعية لكل محافظة بعد الاجتماع مع مجالس بلدياتها ومجالس المحافظة، والاستئناس بخارطة الاستثمار الخاصة بها ومخطط استعمالات الاراضي في مناطق خارج التنظيم، ووفقا لنموذج خطة على محافظة الطفيلة تقدم بها منتدى النهضة سابقا…

– وإسنادا للملفات الثلاثة أعلاه وبالتوازي، تأسيس صندوق الاستثمار الوطني، ويهدف لجذب ١٠ مليار لغاية ٢٠٣٠… وتحديد غاياته وإستثماراته ومنهجية العمل فيه… وفي كل محافظاتنا…

– ودعما للبند أعلاه، إتخاذ قرار حازم بالحد تدريجيا من المستوردات التي لها بدائل صناعية محلية والتي من خارج إتفافيات التبادل التجاري، وتعزيز صناعاتها في مدننا التنموية والصناعية، ودعمها بالبحث العلمي والتدريب لرفع الجودة وخفض كلف الانتاج لزيادة منافسيتها…

– تحقيق تقدم نوعي بمشاريع إستكشاف وتعدين وإستثمار العناصر الأرضية النادرة والخامات الاقتصادية (سيليكا، ديوتومايت، ذهب، ليثيوم، … إلخ)…

– تحقيق تقدم نوعي بملف إستكشاف النفط في حقول السرحان وغيرها،،،

– تحقيق تقدم نوعي بخطة وزارة الزراعة بالأمن الغذائي الوطني بمشاريع تطوير وتأجير أراضي زراعية بصحرائنا شرق المملكة، وإستغلال المياه الجوفية العميقة هناك لهذه الغاية، ضمن تدابير الزراعة الذكية مناخيا،،،

– البدء بتأسيس مدينة وعد الشرق لتعدين وتصنيع فوسفات وغاز الريشة، وإطلاق شركة مساهمة وطنية عامة… ووفقا لنموذج قدمه منتدى النهضة سابقا بهذا الخصوص نهاية عام ٢٠٢٢

– البدء بمشروع مدينة المغتربين الذكية العصرية السكنية الانتاجية/صناعات المستقبل، وتسخيرها لجذب رؤوس الأموال والعقول والخبرات… ووفقا لنموذج تقدم به منتدى النهضة بهذا الخصوص صيف عام ٢٠١٦، مقابل تأسيس وإطلاق صندوق المغتربين الاستثماري،،،

– البدء بحراك دبلوماسي لمبادلة جزء من المديونية الخارجية بمشاريع الاقتصاد الأخضر للدول الدائنة على أرضنا، وتشمل كافة المحافظات بمشاريع إستثمارية للطاقة المتجددة والتحلية وصناعات التكيف مع التغير المناخي… كوننا متأثرين بالتغير المناخي وليس سببا له، وكذلك لتحملنا عبيء تبعات موجات اللجوء بعد الربيع العربي عن أوروبا والعالم ودول الجوار…

– مبادلة ٤٥% من الديون الداخلية بأراضي ورخص لمشاريع إستثمارية واعدة في كافة محافظات المملكة.. ومن حصص الحكومة من أسهمها بالمدينة الجديدة… مع ضمانات حكومية لإنجاح هذه المشاريع ودعمها عينيا وفنيا وبالحوافز والخدمات والبنى التحتية والفوقية والشبكات…

– البدء بمشروع القرى البحثية التطبيقية المتخصصة في جامعاتنا، ووفقا لنموذج تقدم به منتدى النهضة سابقا…

نتوقع أن تنعش هذه البنود إقتصادنا، وتحرك الكاش والسيولة وتنعش كافة القطاعات الحيوية والأسواق وسلاسل الفائدة والقطاع الخاص، وتجذب رؤوس الأموال وبالعملة الصعبة، وأن ينتج عنها عشرات آلاف فرص العمل…

إن بقاء الوضع بهذا الجمود حد أن لا يجد رئيس الحكومة ما يتفقده أمام الاعلام والرأي العام سوى قاعات التوجيهي وصيانة طريق رأس النقب ومبنى حدود الدرة، إنما يحزننا في وقت يمكن فيه أن تنفذ رغبة جلالة الملك بأن نتصدر دول المنطقة ونتفوق إقتصاديا…

عن منتدى النهضة ودعم الانتاج:

١- أ.د. محمد الفرجات

٢- المعتصم بالله محمد الهامي

٣- أكرم جروان

٤- د. وائل العوض السرحان

٥- الفلكي الدكتور عماد مجاهد

٦- صلاح أحمد الخطيب

٧- م. محمود عبدربه الجرابعة

٨- الصحفية ريم الرواشدة

٩- مها جدوع المشاعلة

١٠- غادة راشد الغويري

١١- الشيخ محمود جريد النعانعة

١٢- أحمد سالم غنيمات

١٣- عبدالله راشد الغويري

١٤- د. أيمن محمد أبو الرب

١٥- أديب عبدالرحمن مسعود

١٦- نوح الشراري آل خطاب