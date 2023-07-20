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رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح جناحي الضباط والمدني في مدينة الحسين الطبية

منذ 9 ثواني
رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح جناحي الضباط والمدني في مدينة الحسين الطبية

 

وطنا اليوم – افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، امس الأربعاء، جناحي الضباط والمدني في مدينة الحسين الطبية بعد إعادة تحديثهما، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات. واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية عن خطط مديرية الخدمات الطبية للتطوير والتحديث ومراحل التطور التي مرت بها المديرية والتي شهدت خلالها نقلات نوعية تمثلت بإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وعن مراحل إعادة تحديث الجناحين.


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