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عاجل – خدمات واتس اب تعود للعمل من جديد بعد انقطاع شكى منه اغلب دول العالم بما فيها الاردن
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عاجل – خدمات واتس اب تعود للعمل من جديد بعد انقطاع شكى منه اغلب دول العالم بما فيها الاردن
منذ 5 ثواني
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24 ساعة
23:36
عطل مفاجئ يضرب واتس اب ويفرض صمت على المجموعات التواصلية
22:30
يهدد الأردنيين.. مرض خطير ينتشر بين مربي الكلاب والقطط
21:19
شبكة نشيمات جرش تنظم حلقة نقاشية تحت عنوان “المشاركة النسائية والشبابية في الأحزاب السياسية”
21:11
سفير دولة الإمارات في عمّان يفتتح معرض “عطايا” في الأردن بتنظيم من الهلال الأحمر الإماراتي
21:07
خبير قانوني في التشريعات الإعلامية يفتح النار على قانون الجرائم الإلكترونية
20:49
حملة أردنية تطالب بإلغاء مشروع الجرائم الإلكترونية
20:43
تشكيل تنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية من هذه القوى السياسية
20:43
سفير دولة الإمارات في عمّان يرعى حفل إفتتاح معرض “عطايا”في الأردن
20:28
روسيا تصعّد بالبحر الأسود وتهدد السفن من العبور لموانئ أوكرانيا
20:21
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20:18
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حارق القرآن في السويد يستغيث: الشرطة تخلت عني
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن