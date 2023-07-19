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عاجل – خدمات واتس اب تعود للعمل من جديد بعد انقطاع شكى منه اغلب دول العالم بما فيها الاردن

منذ 5 ثواني
عاجل – خدمات واتس اب تعود للعمل من جديد بعد انقطاع شكى منه اغلب دول العالم بما فيها الاردن

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