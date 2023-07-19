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العجارمة: هذا هو اغتيال الشخصية

منذ ساعة واحدة
العجارمة: هذا هو اغتيال الشخصية

 

وطنا اليوم –  قال رئيس ديوان التشريع و الرأي الأسبق نوفان العجارمة أن مصطلح اغتيال الشخصية “Character assassination” متداول منذ العام 1930.

وأضاف العجارمة في منشور له اليوم ،  على صفحته على فيس بوك ،  أن هذا المصطلح  هو في الأصل اصطلاح صحفي وسياسي ويعني: محاولة لتشويه سمعة الشخص من خلال المبالغة أو تضليل نصف الحقائق أو التلاعب بالحقائق لتقديم صورة غير صحيحة للشخص المستهدف لغايات رفضه من قبل المجتمع ، وكثيرا ما يصعب عكس أو تصحيح هذه الأعمال في أذهان الناس.

وأوضح أنه  تم تبني هذا الاصطلاح في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، وهو ينصرف بالضرورة الى اتهام الشخص بالفساد دون دليل ولا يتعدى الى غيرها من الحالات المتعلقة بالذم والقدح المنصوص عليها في قانون العقوبات.

 


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