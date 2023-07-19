العجارمة: هذا هو اغتيال الشخصية

وطنا اليوم – قال رئيس ديوان التشريع و الرأي الأسبق نوفان العجارمة أن مصطلح اغتيال الشخصية “Character assassination” متداول منذ العام 1930.

وأضاف العجارمة في منشور له اليوم ، على صفحته على فيس بوك ، أن هذا المصطلح هو في الأصل اصطلاح صحفي وسياسي ويعني: محاولة لتشويه سمعة الشخص من خلال المبالغة أو تضليل نصف الحقائق أو التلاعب بالحقائق لتقديم صورة غير صحيحة للشخص المستهدف لغايات رفضه من قبل المجتمع ، وكثيرا ما يصعب عكس أو تصحيح هذه الأعمال في أذهان الناس.

وأوضح أنه تم تبني هذا الاصطلاح في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، وهو ينصرف بالضرورة الى اتهام الشخص بالفساد دون دليل ولا يتعدى الى غيرها من الحالات المتعلقة بالذم والقدح المنصوص عليها في قانون العقوبات.