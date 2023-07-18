الغذاء والدواء وغرفة صناعة عمان تعقدان ورشة توعوية بأنظمة سلامة وجودة الأغذية في المصانع الأردنية

وطنا اليوم: مندوبا عن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات افتتح مدير مديرية الغذاء المهندس أمجد رشايدة وسعادة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ورشة عمل سلامة وجودة الغذاء في مصانع الغذاء التي استضافتها غرفة صناعة عمان – معهد إيجابي.

وأكد المهندس الجغبير على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والدوائية، الأمر الذي يعزز ثقة المستهلكين بالصناعات الغذائية الأردنية، سواء في السوق المحلي أو أسواق التصدير.

وأضاف الجغبير أن أهمية هذه الورشة تأتي لأن قطاع الصناعات الغذائية على مساس يومي بحياة المواطن الأردني من حيث تعدد وتنوع منتجاته في السوق المحلي إضافة إلى ارتباطه الدائم بصحة وسلامة المستهلك، كما ويعتبر هذا القطاع من أهم ركائز الأمن الغذائي، موضحا أن عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، يبلغ حوالي (3000) منشأة، برأسمال يبلغ (641) مليون دينار، ويشغل هذا القطاع حوالي (50) ألف عامل عاملة، فيما سجلت صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة والحيوانية ما نسبته (9 %) من إجمالي الصادرات الكلية وبقيمة تصل إلى (558) مليون دينار.



من جانبه أشار رشايدة إلى أن الغذاء يعتبر من أهم مقومات استمرار الحياة وأن تأمين الغذاء الصحي والآمن وحماية المستهلك هي من الأولويات الضرورية التي تحتم ضرورة مواكبة التطورات والنمو المتسارع في الصناعات الغذائية كافة لافت إلى أن المؤسسة تؤكد على تحسين المستوى الصحي للمواطن من خلال ضمان مأمونية سلامة الغذاء ونوعيته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل إعداده ونقله وتخزينه وتداوله بحيث لا يشكل أي مخطر على صحة المواطن ولا يؤثر على المادة الغذائية أو على أي من الخواص الفيزيائية لها.

وأكد أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية للعاملين في إعداد وتقديم الغذاء في المنشآت الغذائية وضرورة التدريب المستمر وإدخال الأساليب الوقائية مثل نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة وأنظمة التتبع.

ولفت رشايدة إلى ثقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء بمفهوم الشراكة في المسؤولية مع القطاع الخاص لتحقيق رسالتها الهادفة لضمان سلامة وجودة الغذاء من خلال تطبيق الأنظمة الرقابية المبنية على الأسس العلمية والمعايير العالمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء وزيادة وعي المواطن وأصحاب المؤسسات الغذائية بالتداول السليم للغذاء فإننا نؤكد على تحقيق مبدأ الشراكة الاستراتيجي والحقيقي بين القطاعين العام والخاص بما يصب في مصلحة الوطن وتحقيق تعاون حقيقي بين كافة المؤسسات الوطنية.



ويذكر أن الورشة ستستمر على مدار 3 أيام وبمشاركة ما يزيد عن 70 مشارك من العاملين في مصانع الأغذية الأردنية حيث تركز الورشة على التوعية بأنظمة سلامة وجودة الغذاء والاستخدام الآمن لمنتجات التعبئة والتغليف وإجراءات ترخيصها والتعقيم والتطهير والنظافة الشخصية وإدارة المخزون والتتبع والفحوصات المخبرية وطريقة إعداد وقراءة بطاقة البيان والأمراض المنقولة بالغذاء وإجراءات ترخيص المصانع وممارسات التخزين والتوزيع الجيد والمضافات الغذائية وغيرها من المحاور الهامة بالإضافة إلى عرض قصة نجاح في تعقيم مصنع غذائي أردني.