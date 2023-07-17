خبير امن غذائي : الاردن لن يتأثر مثل غيره

وطنا اليوم – قال خبير الأمن الغذائي فاضل الزعبي على قرار روسيا وقف اتفاق تصدير الحبوب، أن الأردن يستورد الحبوب من رومانيا وليس من أوكرانيا وله مصادر أخرى مثل الولايات المتحدة الامريكية وغيرها، مؤكدًا أن تأثير ذلك على الأردن محدود

وقال الزعبي، إن الأردن لديه مخزون كان يغطي ستة أشهر واستطاع العام الماضي أن يرفعه إلى أربعة عشر شهرا، ما يدل، على أن الأردن قادر على امتصاص الصدمة، وأن الأسعار لن تتأثر كباقي الدول.

وأضاف الزعبي أن بعض الدول ستشهد ارتفاع الأسعار وخصوصا بعد ارتفاعها 4 بالمئة خلال يوم واحد بعد قرار روسيا إنهاء اتفاق التصدير للحبوب، وسيكون لها أثر ولكن محدود.

وأوضح الزعبي أن العديد من الدول أخذت احتياطاتها و بدلت مصادر استيرادها، لافتًا إلى أن ما صدرته أوكرانيا العام الماضي لا يتجاوز 5 في المئة وذهب فقط إلى الشرق الأوسط