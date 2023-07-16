الأميرة آية بنت فيصل: الرياضة الأردنية شهدت ولادة جيل جديد سيبهر العالم

وطنا اليوم -قالت صاحبة السمو الملكي، الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ورئيسة الاتحاد الأردني لكرة الطائرة، إن دورات الألعاب العربية من الدورات المهمة التي تشارك فيها الرياضة الأردنية على مدار الأعوام الماضية.

وتحدثت لبرنامج “مروحين مع نسرين” عبر أثير “راديو هلا”، مساء اليوم الأحد، عن أن الألعاب العربية ساهمت في التطور الكبير الذي وصلت إليه الرياضة الأردنية، مذكرة بأن الأردن هي الدولة الوحيدة التي لم تغب عن أي نسخة منذ بداية الألعاب العربية في خمسينيات القرن الماضي، لأنها تعرف أهمية البطولة والمشاركة فيها للاعبينا على المستوى التنافسي، ولما تحمله من معاني كبيرة بجمع الرياضيين العرب من جميع الدول.

وبينت أن الأردن شارك في دورة الجزائر بـ 132 لاعبا ولاعبة يمثلون 17 رياضة، مشيرة إلى أن منتخباتنا الوطنية بدأت بالاستعداد منذ الإعلان عن موعد الدورة في شهر آذار الماضي، وعلى الرغم من أن فترة الإعداد لم تتجاوز 4 أشهر إلا أن الرياضيين الأردنيين بذلوا جهدا كبيرا لتمثيل الأردن بأبهى صورة كما اعتدنا عليهم في جميع البطولات والنسخ السابقة.

وأشارت إلى أن الألعاب العربية تعقد قبل عام على انطلاق الألعاب الأولمبية وتشكل محطة استعدادية وفرصة قوية للاحتكاك مع المنافسين قبل المحطات التأهيلية لأولمبياد باريس 2024، مضيفة أنه وبعد أقل من شهرين ستشارك منتخباتنا الوطنية بدورة الألعاب الآسيوية 2023 في الصين التي تعد من البطولات المهمة والصعبة.

واعتقدت أن الدورات العربية تعد محطة جيدة لمعرفة مستوى تحضيرات منتخباتنا الوطنية ونقاط القوة والضعف لدى لاعبينا لتحسين أدائهم ودراسة تهيئتهم للوصول بهم إلى الأولمبياد، متابعة أن العديد من لاعبينا وبعد مشاركتهم في دورة الجزائر أبدوا حماسهم واستعدادهم لبدء التصفيات الخاصة بأولمبياد باريس ودورة الألعاب الآسيوية وبطولات العالم في عدة رياضات.

وأكدت أنها استمدت القوة من لاعبي منتخباتنا الوطنية، وتابعت تدريباتهم خلال دورة الجزائر قبيل مبارياتهم وجولاتهم الفردية، مبينة أنه “لدينا نخبة من نشامى ونشميات منتخباتنا الوطنية ترفع الرأس”.

وقالت إنها ولأول مرة تتولى رئاسة بعثة أردنية في دورة ألعاب عربية والمقامة بالجزائر، معربة عن فخرها واعتزازها بعزف السلام الملكي في أكثر من تتويج، وواصفة إياه بالشعور الذي لا يوصف.

كما أكدت أن فرحة لاعبينا تعطينا دافعا لتشجيعهم ودعمهم، لافتة إلى أن الرياضة الأردنية شهدت ولادة جيل جديد سيبهر العالم.