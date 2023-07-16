وزير الشباب يتابع بطولة المصارعة الآسيوية للشباب والناشئين

وطنا اليوم – تابع وزير الشباب الدكتور محمد سلامة النابلسي جانبا من فعاليات بطولة المصارعة الآسيوية للشباب والناشئين، والمقامة حاليا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

واطمأن النابلسي على سير منافسات البطولة من النواحي الفنية والإدارية كافة، وأثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة للبطولة واتحاد المصارعة الأردني، خاصة في ظل مشاركة آسيوية واسعة.

وأشار رئيس اتحاد المصارعة، محمد العواملة، إلى أن وزير الشباب أوعز بتأمين كل احتياجاتنا في البطولة وتسهيل مهمة اللجان العاملة؛ بهدف إنجاح البطولة ودعم كل ما يلزم لها.

وتستمر فعاليات البطولة بانطلاق منافسات فئة تحت 20 عام للمصارعة الرومانية والتي شهدت منافسة قوية على المراكز والألقاب.

وتتواصل البطولة خلال هذه الأيام حيث ستنطلق منافسات السيدات وتختتم البطولة بمنافسات المصارعة الحرة التي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين أبطال آسيا.(بترا)