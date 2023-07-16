ولي العهد يهنىء بنتائج منتخباتنا في الدورة العربية

وطنا اليوم:هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بنتائج المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر.

ونشر سموه عبر حسابه على إنستغرام، الأحد، واصفا نجوم المنتخبات الوطنية: أبطالنا من ذهب.

وكان الأردن أنهى مشاركته في الدورة بالمرتبة الخامسة والثاني آسيويا، بعد أن أحرز 64 ميدالية ملونة موزعة كالآتي؛ 18 ميدالية ذهبية، و17 ميدالية فضية و29 ميدالية برونزية