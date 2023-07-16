نائب الملك يرعى أول مؤتمر إقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

وطنا اليوم:برعاية نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، انطلقت في عمان اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر ومعرض “Levitate” المتخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة في المنطقة بدعم من شركة “صقر” وبتنظيم مؤتمر ومعرض معدات العمليات الخاصة “سوفكس”.

ويعد المؤتمر ، الذي يستمر ليومين، بمثابة أول منصة تجمع بين المهتمين بمجال الطائرات بدون طيار وقادة القطاعات والشركات والمسؤولين الحكوميين.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي أحمد هناندة: ” تشهد المنطقة العربية حراكاً متسارعاً لاستخدامات تقنيات الروبوتات الذكية في مختلف القطاعات لاسيما الحلول المبتكرة التي توفرها تكنولوجيا الطائرات المسيرة”

وأكد أن هنالك “حاجة ماسة للخروج برؤى مشتركة بين المؤسسات المختلفة لتطوير التشريعات والسياسات المعنية بتنظيم هذه الصناعة، من خلال التعرف على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب للحلول المستخدمة في مختلف أرجاء العالم وتصميم وتبني ما يتناسب مع احتياجات دولنا ومجتمعاتنا لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا القطاع المليء بالفرص غير المسبوقة”.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مؤتمر ومعرض معدات العمليات الخاصة “سوفكس” مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير العميد المهندس أيمن البطران:” نسعى من خلال هذا المؤتمر أن نوسع قاعدة شراكتنا على مستوى المنطقة والعالم تجسيداً لرؤية وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الهادفة إلى زيادة وتيرة التنمية وبناء تحالفات اقتصادية تجمع تحت مظلتها شركات التقنية، والجهات المعنية بالتشريعات والسياسات، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية”.

وبدوره أكد المهندس يوسف عمورة الرئيس التنفيذي لشركة “صقر” أنه سيتم العمل وبالتعاون مع الشركاء على تقديم رؤية شاملة لمشهد قطاع الطائرات المسيرة والإمكانيات والحلول غير المسبوقة التي تقدم للأفراد والمؤسسات والحكومات.

وأشار إلى أن القدرات الهائلة للروبوتات الذكية واستخدامات الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تضاعف الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي والاجتماعي لبعض القطاعات سواء كانت لأعمال جمع البيانات الضخمة وتحليلها أو أعمال الصيانة والمراقبة والأمن أو الزراعة أو التوصيل أو الإنقاذ والعديد وغيرها، وأهميتها في توفير نوعية فرص العمل والوظائف التي سنحتاج لها خلال الفترة القادمة”.

وسيتم خلال المؤتمر والمعرض تقديم باقة متكاملة من التجارب الناجحة والتصورات المستقبلية لاستخدامات الروبوتات الذكية في قطاع الطائرات بدون طيار.

كما سيشهد مناقشات حول أحدث المستجدات والتحديات في قطاع الطائرات المسيرة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الطائرات في الأردن والمنطقة.

كما سيتم مناقشة موضوعات، مثل قواعد وأنظمة الطائرات المسيرة، والأتمتة والحوكمة الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وتطبيقاتها في الطاقة المتجددة والإنشاءات والاتصالات وكيفية مواجهة تحدياتها.

وتدعو الجهة المنظمة المعنين وصناع القرار لمتابعة الاتفاقيات والشراكات والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر Levitate.

وأكدت أهمية وسائل الإعلام، التي سيكون لها دور استراتيجي لزيادة الوعي بالفرص التي يسعى المؤتمر إلى إيصالها للأفراد والمؤسسات من خلال بناء القدرات وصقل المهارات بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة