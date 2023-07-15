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بلدية جرش تفتتح معرض المنتجات والحرف اليدوية

منذ ساعة واحدة
بلدية جرش تفتتح معرض المنتجات والحرف اليدوية

افتتحت بلدية جرش الكبرى معرض المنتجات والحرف اليدوية الذي نظمته جمعية النشمية لتنمية المرأة والطفل الخيرية بدعم من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات الذي افتتح المعرض إن الاتحاد العام يحرص على تقديم الدعم للجمعيات الناشطة والفاعلة، والتي تسهم في تعزيز رسالة الاتحاد العام الخيرية و التطوعية والإنسانية لخدمة المجتمعات المحلية.

وبين أهمية دور الجمعيات الخيرية في مساندة الجهود التي يبذلها الاتحاد العام والجهات المعنية في مجال تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى ان تمكين المرأة يعتبر احد ركائز برامج الاتحاد لتنمية مهاراتها وقدراتها.

وثمنت رئيسة الجمعية عفاف النظامي دعم الاتحاد العام لمثل هذه المبادرات و المشاريع الهادفة والتي ساهمت في توفير فرص العمل وتمكين السيدات في عدد من المهن.

واشتمل المعرض على منتوجات الجمعية من حرف يدوية وتهديب للشمغ ومناظر القش للمشاركات في مشروع الاحتياج من الإنتاج الذي جاء بدعم من الاتحاد العام.

وحضر الافتتاح نائب رئيس الاتحاد العام عياش كريشان ومدير عام الاتحاد واليانصيب خليل القبيسي ومديرة المشاريع في الاتحاد شذى قطيشات وعدد من ممثلي وسائل الإعلام اطلع عضيبات.


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