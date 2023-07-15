“الرواشدة” يفوز ببطولة عمان المفتوحة للجولف

وطنا اليوم: فاز اللاعب محمد الرواشدة ببطولة عمان المفتوحة للجولف، التي تعد إحدى جولات الدوري الاردني.

ودخل الرواشدة كرابع لاعب اردني في التصنيف العالمي بعد شيرجو الكردي وحمزة سلمان وموسى شناعة وتسجيله لرقم جديد في البطولة والتي اختتمت فعالياتها مساء اليوم السبت على ملاعب نادي البشارات في غمدان بمشاركة 36 لاعبا ولاعبة من جميع الفئات العمرية تنافسوا لحصد القاب خمسة فعاليات.

واكد رئيس الاتحاد الدكتور نضال المجالي أهمية استمرار إقامة البطولات في عمان والعقبة، معبرا عن اعتزازه بدخول الدوري الأردني ضمن التصنيف العالمي للهواة واعتماد نادي البشارات كملعب معتمد من قبل التصنيف العالمي للهواه ( WAGR)،مؤكدا أن استراتيجية الاتحاد في نشر وتطوير رياضة الجولف تسير في الاتجاه الصحيح.

وقدم شكر أسرة الاتحاد لكل من نادي البشارات وشركة واحة أيلة ولجنة تطوير قطاع الناشئين وكوادر مديرية الأمن العام وكل من وقف خلف إنجاح برامج الاتحاد.



بدوره، عبر مدير عام نادي البشارات للجولف راجي البشارات عن سعادته بإقامة البطولة على نادي البشارات، مشيرا إلى أن نادي البشارات سيكون داعما لبرامج الاتحاد الاردني للجولف وكافه نشاطاته التي ترمي الى تطوير ونشر رياضة الجولف في المملكة.

من جهته، عبر المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي عن فخره بدخول الرواشدة ضمن التصنيف العالمي للهواة كأول لاعب يفرزه بالدوري الأردني ويدخل ضمن التصنيف، مؤكدا ان جميع المشاركين أمامهم مستقبل كبير.

ورغم الاجواء الحارة كانت المنافسة اكثر سخونة بين جميع اللاعبين، وجاءت النتائج :

فئة الاليت حقق محمد الرواشدة المركز الأول تلاه حمزة سلمان ثم سالم العبداللات

فئة الكبار حقق إياد يونس المركز الأول ثم كريم برغوثي ثانيا تلاه جعفر حجاوي في المركز الثالث

وفي فئة الإناث تحت 18 عاما حققت ليليان فؤاد المركز الأول تلتها ميار الشوملي ثانيا ثم زينة قعدان

فئة الذكور تحت 18 عاما جاء مراد الرواشدة في المركز الأول تلاه يوسف قطاطشة ثانيا ثم سمعان عكروش ثالثا

فئة تحت 10 سنوات حقق تاج عكروش المركز الأول تلاه احمد الرواشدة ثم جواد أبو محفوظ ثالثا.

وقدم نادي البشارات جميع إمكانياته لإنجاح برامج البطولة فيما بذل نشامى مديرية الأمن العام جهودا مميزة قبل وأثناء البطولة وهم الملازم وسام غوادرة وأسد الرواشدة وانس العمريين و محمد هاني

وفي ختام البطولة تبادل أعضاء الاتحاد تتويج الفائزين وسط أجواء احتفالية أنيقة.