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بني مصطفى تبحث مع السفيرة البريطانية تفعيل خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن

منذ 4 ثواني
بني مصطفى تبحث مع السفيرة البريطانية تفعيل خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن

وطنا اليوم: بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى في مكتبها اليوم مع السفيرة البريطانية بريدجيت بريند الخطوات المستقبلية لتفعيل خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن.

وأشادت بني مصطفى خلال الاجتماع بالخطة الوطنية الأولى وما صدر عنها من إنجازات أسهمت في زيادة تواجد المرأة في القوات المسلحة والامن العام، منوهة إلى أن الخطة الوطنية الثانية حول المرأة والسلام والأمن للأعوام (2022 – 2025م) تضمنت في نطاقها شمول قطاعات جديدة.

من جانبها بينت السفيرة البريطانية بريدجت بريند أهمية إضافة الوقاية من الأزمات والاستجابة لها ضمن الخطة الوطنية الثانية، منوهةً إلى ضرورة بحث سبل التعاون مع المجتمعات المحلية لتفعيل الخطة.

وتطرّق الجانبان خلال الاجتماع الى التعاون في مجال الحماية الإجتماعية، وتقديم الدعم الفني للعاملين في الوزارة.

يذكر ان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على الخطَّة الوطنيَّة الأردنيَّة لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والسلام والأمن للأعوام (2022 – 2025م) الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة، ومواجهة التحدِّيات التي تعيق مشاركتها في مختلف المجالات.


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