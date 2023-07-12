الميثاق الوطني يستضيف في لقاء ثانٍ على طاولة الحوار أحزاب أردنية للتحاور بالتحديات التي تواجه الأحزاب

وطنا اليوم – دعا حزب الميثاق الوطني في لقاء ثانٍ نظمه أليوم في مقر الحزب أحزاب أردنية من مختلف الأطياف الأردنية على طاولة حوار لبحث أهم التحديات التي تواجه الحياة الحزبية.

وناقشت الأحزاب كيفية إستثمار اللحظة الإيجابية الراهنة على المستوى الوطني والبناء عليها سياسياً واقتصادياً.

واتفقت الأحزاب على ضرورة الوصول للجمهور والعمل بكل الوسائل لرفع نسبة الاقتراع في الإنتخابات القادمة وزيادة الثقة بالعملية الحزبية وتحفيز المواطنيين للإنتخاب على أُسس برامجية.

وحثت الأحزاب الحكومة على القيام بواجبها لإنجاح منظومة التحديث السياسية وإعطاء مساحات أكبر للأحزاب في وسائل الإعلام.

وقال الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني أن هذا هو اللقاء الثاني الذي ينظمه الحزب للتحاور مع الأحزاب الأخرى حول التحديات التي تواجه الأحزاب والطرق الأفضل للتعامل مع هذه التحديات، وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن قناعة حزب الميثاق بضرورة التشاور والحوار مع الأحزاب الوطنية الأخرى حول كافة الهموم الوطنية مقدراً ومثمناً إستجابة الأحزاب لدعوة الميثاق.